Una partita che senza dubbio sorride ai rosanero, soprattutto se si considerano i precedenti allo stadio Renzo Barbera. Trentacinque partite giocate, solo tre vittorie del Brescia. Un'astinenza di vittorie delle rondinelle in Sicilia che dura da 32 anni, ossia dal 3 settembre 1986: era una sfida di Coppa Italia (sulla panchina del Palermo sedeva Fernando Veneranda) e bastò una rete di Zoratto ai lombardi per vincere. Una partita che passò allo storia perché fu l’ultima partita casalinga della storia del vecchio Palermo prima del fallimento fissato 5 giorni dopo su decisione della Figc, tanto è vero che i rosanero non disputarono alcun campionato nella stagione sportiva 1986/87, riprendendo l’anno dopo dalla serie C-2.Negli ultimi due precedenti il Palermo ha trionfato senza subire gol: 2-0 nella stagione 13/14 (a segno Vazquez e Dybala) e 1-0 nella stagione 10/11 (a segno Cesare Bovo). Rosa che vanno in rete da otto partite di fila (15 reti totali) contro le Rondinelle che non tengono la porta inviolata al Barbera dal 1986, proprio quando vinsero.Boscaglia, invece, trova il Palermo per la quarta volta. Precedenti, finora, sempre amari per il tecnico di Gela che non ha mai messo a segno un gol contro i rosa. Due sconfitte (nei derby quando sedeva sulla panchina del Trapani) ed un pareggio il bilancio attuale. Boscaglia che invece è "imbattuto" quando arbitra Serra: con il fischietto di Torino due vittorie ed un pareggio.Stiamo parlando di Carlos Embalo (nel 2015/16 – 42 presenze con 5 reti in gare ufficiali), Andrea Rispoli (dal 2008/09 al 2009/10 – 63 presenze con 9 reti in gare ufficiali) che però domani sarà assente e Andrea Caracciolo (dal 2005/06 al 2006/07 – 81 presenze con 17 reti in gare ufficiali).