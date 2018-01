Il Palermo si prepara alla sfida contro il Brescia e Bruno Tedino sembra pronto a sfoderare un asso: Carlos Embalo. Il guineano, infatti, è stato provato dal tecnico rosanero nel ruolo di esterno destro nell'undici che dovrebbe scendere in campo domani pomeriggio al Barbera. Una mossa forte in questa fase di mercato che vuole simboleggiare l'idea del Palermo: Embalo non si muove. Niente maglia da titolare - sulla carta - per Fiordilino che Tedino ha provato nella formazione avversaria in cabina di regia insieme a Murawski e Gnahoré. Centrocampo a cinque, quindi, nelle idee di Tedino con Aleesami sulla corsia di sinistra, Jajalo in mediana e le due mezzali Coronado e Chochev.L'influenza è ormai alle spalle e, dopo l'ottima prestazione contro lo Spezia, Pomini dovrà sedersi di nuovo in panchina. Davanti a lui vanno verso la riconferma tutti e tre i difensori: Struna e Bellusci sono inamovibili, Dawidowicz è favorito nel ballottaggio con Szyminski che ancora una volta dovrebbe partire dalla panchina.Moreo partirà ancora una volta dalla panchina con la possibilità di entrare a partita in corso. In dubbio la convocazione di Nino La Gumina visto che il giocatore negli ultimi giorni è rimasto fermo ai box a causa di una sindrome influenzale.