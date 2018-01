Lo sottolinea anche il tecnico dei siciliani, Alessandro Calori, che nella consueta conferenza stampa della vigilia non cerca alibi: “Dopo la partita con il Catania c’è stato, forse un po’ inconsciamente, un calo di attenzione e questo ha fatto sì che non si sia data continuità a quello che stavamo facendo. Dobbiamo ritrovare quel tipo di atteggiamento che ci ha portato a fare cose importanti. Giocare con la pressione di dover vincere? E’ in questi momenti che capisci la forza di una squadra – prosegue l’allenatore aretino –. Noi dobbiamo avere anche questa capacità. Non bisogna mai nascondersi e questo è quello che devono fare i ragazzi. Dobbiamo essere pronti, sempre ed a tutto, ed ancora in questo non abbiamo avuto la capacità di dare continuità. Non è che lo fai scientificamente, perdi quella capacità di dare continuità ad un atteggiamento. Ma sei una squadra forte non perché te lo dicono gli altri, ma perché ciò che fai lo fai in maniera determinata. Noi siamo una squadra che quando gioca da squadra può fare cose importanti e ne sono convinto. Fino a un mese fa eravamo il miglior attacco, ora in cinque partite abbiamo fatto un gol, vuol dire che ci manca qualcosa e dobbiamo ritrovarla. Non è che si scappa, bisogna affrontarle le cose”.“Il timore di contestazioni durante la partita di domani? Prima pensiamo al Trapani, pensiamo alla squadra del Trapani – dice il tecnico –. Alla fine ognuno può dire quello che pensa e farlo in maniera civile, ma non ci fermiamo davanti alle contestazioni, al voler cercare per forza il capro espiatorio. La contestazione si vive, sta nelle cose, io non ho mai mollato nella mia vita, mai, se credo in qualcosa. Se sei passivo, se abbassi la testa, se alla prima difficoltà dici ho paura si entra in un campo che non è semplice. Qui ci sono ragazzi di 20 anni. Quando giocano con la paura a chi si fa del male? Alla squadra. Ed allora dico si vuol bene ad una squadra o quando si va bene son tutti bravi e quando va male si buttano tutti a mare? Purtroppo è una regola che esiste solo in Italia. Non credo si vada molto lontano così facendo”.“Per vincere dobbiamo avere determinazione, gioco, è quello che dobbiamo fare e farlo in maniera veloce, convinta, credendoci tutti, chi ha la possibilità di giocare subito e chi non ce l’ha ed entra anche negli ultimi cinque minuti e può dare una mano. E’ questo che cerco in tutti e non voglio distrazioni. Io mi prendo sempre le mie responsabilità e non mi sentirete mai parlare o sparlare i miei giocatori e guai a chi lo fa quando ci sono io, ma tutti devono capire che dobbiamo fare un campionato importante e che serve determinazione. E’ questo che la gente vuole e che tutti noi vogliamo, una responsabilità che ognuno dei ragazzi deve prendersi. Se alla determinazione si aggiunge la qualità che è quella di una squadra importante in questa categoria si possono fare cose importanti. In questa categoria prima corri e vai forte come gli altri e poi viene fuori il valore. Dire solo 'io sono più forte' non ha portato mai nessuno a vincere. Per vincere bisogna correre e poi aggiungere la qualità. E’ la determinazione che fa la differenza. Sarà una partita importante e difficile. Bisogna anche sapere aspettare, avere pazienza. La troppa voglia di dimostrare di volere vincere non sempre porta a vincere. Manca un leader in campo? Non è che si va da uno dei giocatori e gli si dice tu sei leader – conclude Calori –. Io sono stato capitano nelle squadre in cui ho giocato ed avevo determinate caratteristiche. Ognuno ha le sue, ognuno ha il suo carattere ed interpreta l’essere leader in base a questo. Noi ne abbiamo diversi, ognuno con le proprie caratteristiche e l’essere leader è distribuito in più ragazzi”.