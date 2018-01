Quando si parla di Maurizio Zamparini e di Massimo Cellino uno dei primi aggettivi che viene in mente è proprio questo. Sabato si ritroveranno ancora una volta uno contro l'altro, da avversari soltanto per novanta minuti perché in fondo tra Zamparini e Cellino c'è una bella amicizia che dura da anni. Innamorati del calcio, anche fin troppo passionali come dimostrano i loro esoneri. Il parziale è a favore di Zamparini, sessantatré contro i quarantacinque del presidente del Brescia che da quando siede sullo scranno più alto del club lombardo ha già colpito con due esoneri. Da Boscaglia a Marino, prima di tornare ancora una volta a Boscaglia. Lo stesso discorso non vale per il Palermo, con Zamparini che da inizio stagione va avanti con lo stesso tecnico. D'altronde Tedino sta meritando la panchina rosanero, a suon di risultati settimana dopo settimana.mi erano diventati i capelli bianchi (ride, ndr)" diceva qualche anno fa l'ex CT della nazionale Giampiero Ventura, parlando proprio dei due presidenti. Storie diverse, ma che si intrecciano tra di loro. Zamparini ormai da sedici anni guida il Palermo e da almeno sette anni parla di un suo possibile addio. Cellino, invece, ha salutato l'Italia dopo Cagliari per tentare l'esperienza in Inghilterra da patron del Leeds, un'avventura che si è dimostrata fallimentare. Adesso riparte dal basso, con il Brescia, ma con la voglia di uno che non si stancherà mai del calcio. Una passione che accomuna i due presidenti che anche in questi giorni hanno avuto modo di incontrarsi.Un giocatore che Cellino vorrebbe riportare all'ombra del Rigamonti, ma che il Palermo non vuole lasciare andare. Chissà se i buoni rapporti alla fine agevoleranno o meno la trattativa, magari dopo la partita di sabato al Barbera. Indipendentemente dal risultato, amici - sempre - come prima.