L'ex attaccante del Venezia ha giocato al fianco del macedone per venti nella sfida contro lo Spezia, debuttando ufficialmente coi colori rosanero. Troppo poco per giudicare le sue qualità, ma abbastanza per capire che ancora non è integrato negli schemi di Bruno Tedino. Una deduzione piuttosto logica visto che Moreo ha svolto nei suoi primi giorni a Palermo più allenamenti differenziati che altro. Il tecnico rosanero, però, in allenamento ha provato la coppia di peso Moreo-Nestorovski, segno che è un'idea che affascina Tedino.Sicuramente con due attaccanti dalle lunghe leve il Palermo potrebbe sfruttare maggiormente i cross degli esterni, linfa vitale nel 3-5-2 di Tedino. Inoltre avrebbe almeno un giocatore - Moreo - propenso al sacrificio che tornerebbe indietro per recuperare palloni importanti. Parlando degli aspetti negativi, invece, due punti di riferimento in mezzo all'area darebbero maggiore prevedibilità al gioco del Palermo. Un punto che non va affatto sottovalutato e che darebbe sicuramente meno spazio ad un giocatore che è in fase crescente come Trajkovski. Inoltre Tedino ha anche provato in allenamento un'altra coppia di prime punte, Nestorovski-La Gumina, ma con scarsi risultati.Sicuramente l'ex Venezia nelle gerarchie non parte nei primissimi posti, il campo sarà colui che darà un giudizio insindacabile sulla possibilità o meno di vedere due punte in campo.