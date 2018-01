I due giocatori salutano la Sicilia dopo l’ufficialità arrivata attraverso due brevi comunicati diffusi dalla società peloritana: “L’Acr Messina comunica di aver raggiunto un accordo con l’attaccante Leonardo Granado per il trasferimento in un campionato estero (Serie A albanese). La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”. Il club giallorosso ha altresì “formalizzato la cessione del difensore Vincenzo Polito alla Juve Stabia (Serie C, girone C). La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.