PALERMO - Sette giorni e poi arriverà il gong finale. Inizia ufficialmente oggi l'ultima settimana della sessione invernale di calciomercato. Mercoledì 31 Gennaio alle ore 23.00 ci sarà la parola fine su queste trattative del mercato di riparazione con l'ormai consuete chiusura della porta all'Hotel Melià di Milano. Per il Palermo è un mercato che si sta rivelando molto intenso e, nonostante il direttore sportivo Fabio Lupo si sia mosso con ampio anticipo portando a casa Moreo e Fiore, ancora ci sono diverse trattative in ballo. Ieri il ds rosanero si è confrontato con il patron Maurizio Zamparini, giunto a Palermo, ed il tecnico Bruno Tedino. Si è parlato tanto di campo, ma soprattutto di calciomercato.Uno dei temi più caldi toccati nel confronto è quello che riguarda Carlos Embalo. Il guineano è in una situazione di stallo totale. Da tempo il suo agente Beppe Accardi spinge la cessione visto che il giocatore ha bisogno di scendere in campo con maggiore continuità e di un modulo che valorizzi le sue qualità, cosa che non accade con il 3-5-2. Tra le parti, però, si è scatenato un braccio di ferro visto che Zamparini in persona ha bloccato la cessione al Pescara. Una volontà ribadita anche ieri visto l'interesse del Brescia, ex squadra di Embalo e prossimo avversario del Palermo, tornato alla carica negli ultimi giorni. Embalo per ora non si muove, sempre in attesa di nuove evoluzioni.Si perché in questi sette giorni il Palermo sta cercando ancora un vice Aleesami. Tanti i nomi fatti, poche le reali opzioni sul tavolo. Tra quelle ribadite più volte si è aggiunto anche il nome di Matteo Rubin, terzino di proprietà del Foggia. Il giocatore, però, non interessa solo al Palermo ma anche al Parma. Proprio con il Parma bisognerà capire cosa ne sarà di Emanuele Calaiò: la pista si è raffreddata notevolmente negli ultimi giorni, D'Aversa ha schierato l'attaccante palermitano da titolare contro la Cremonese e non sembra disposto a privarsene facilmente. Un arrivo in maglia biancocrociata di una punta, però, potrebbe cambiare la situazione. Scenari di mercato in evoluzione, tra sette giorni sarà tutto finito.