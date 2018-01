Contro le Rondinelle non sarà facilem ne è consapevole Ivajlo Chochev che ha così parlato al sito ufficiale palermocalcio.it: “Sabato mi aspetto una partita difficile contro una buona squadra. Noi dobbiamo fare quello che dice il mister, loro si prepareranno al meglio per affrontarci, ma noi dovremo vincere – ha detto il centrocampista bulgaro –. Dopo la sosta spesso si perde un po’ di ritmo, ma abbiamo preso un punto su un campo difficile dove poche squadre hanno vinto prima di noi. Speriamo che quest’anno riusciamo a fare meno pareggi. Siamo un buon gruppo, pieno di bravi ragazzi. Abbiamo tutti l’obiettivo di riportare il Palermo in Serie A”.Chochev avrà ora ha a disposizione quasi tutto il girone di ritorno per superarsi: “Non è un obiettivo a cui punto, ma certo che è sempre bello quando un centrocampista fa gol e sono contento anche per me quando segno. Ci sono però delle cose più importanti come la vittoria della squadra”.“Si vede che è un campionato duro, siamo tutti vicini, ma tutte le squadre perdono punti strada facendo. Speriamo di essere primi in classifica alla fine della stagione”.