Andrea Caracciolo sabato ritroverà per la settima volta da avversario il Palermo, squadra che è riuscito a battere da ex una volta sola. Era il 12 settembre 2010, vittoria per 3-2 al Rigamonti con la maglia del Brescia e gol del momentaneo 3-1 prima dell'intervallo. Caracciolo ha trovato la sua dimensione a Brescia, quella che non riuscì mai a trovare con la maglia del Palermo. Era troppo pesante l'eredità che raccolse nell'estate del 2005: quella di Luca Toni. L'airone dovette prendere il testimone di un giocatore che in due anni segnò la storia del club rosanero, mettendo a segno cinquanta reti in due stagioni. Numeri impressionanti che Caracciolo non riuscì ad avvicinare, segnando "appena" 17 reti in 80 partite giocate. Lui, però, visse gli anni più belli del Palermo, giocando - e segnando - nello storico Boleyn Ground contro il West Ham in Coppa Uefa.Un amore incondizionato verso le rondinelle, club dove ha segnato più di 170 reti di cui nove in questa stagione. Per l'Airone appena un gol in meno di Ilija Nestorovski che adesso ha un altro airone al suo fianco, Stefano Moreo. Anche per lui stesso soprannome di Caracciolo vista la stessa stazza fisica, ma fiuto del gol - al momento - diverso.All'andata l'airone non riuscì a segnare, per i rosanero l'obiettivo è quello di ripetere quanto fatto all'andata. A Struna e compagni il compito di limitarlo per evitare che spicchi il volo al Barbera.