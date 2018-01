PALERMO - Una toccata e fuga. Il patron del Palermo Maurizio Zamparini è stato oggi in città per approfondire diversi temi, tra Tribunale e calciomercato. In mattinata, infatti, Zamparini ha avuto un incontro con il presidente Giovanni Giammarva. Al centro della discussione sempre le vicende giudiziarie del club con il processo prefallimentare che sta per entrare nel vivo. Domani a Bologna ci sarà un incontro coi periti nominati dal Tribunale di Palermo per analizzare ancor di più la vicenda. Il termine dei "fatidici" novanta giorni posto per elaborare la perizia, infatti, si avvicina sempre più e adesso è arrivato il momento del faccia a faccia.

che in mattinata ha guidato il primo allenamento in città della settimana. Qui ci si è spostati sulle vicende di campo, con il mercato al centro delle discussioni. Gli acquisti non sono ancora finiti visto che manca un vice Aleesami, c'è ancora in ballo la trattativa per Emanuele Calaiò e bisognerà capire il futuro di Carlos Embalo. Indicazioni su tutti i fronti da parte del patron, poi ripartito alla volta del Friuli.