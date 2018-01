PALERMO - Il Palermo perde pezzi, ma non la sua quadratura in difesa. Nonostante l'addio di Thiago Cionek, infatti, i rosanero hanno fatto una prova egregia contro lo Spezia a livello difensivo. Allo stadio "Picco" è arrivato il secondo "clean sheet" di fila, l'undicesimo in tutta la stagione. Dati che confermano una difesa di ferro che viaggia sugli stessi numeri dell'anno 2013-14, quello con Beppe Iachini in panchina, visto che le reti subite sono identiche, diciassette. Merito di Tedino che è riuscito a trovare l'assetto giusto soprattutto con gli uomini messi nei posti giusti. Niente difesa a quattro, esperimento bocciato nella sfida contro il Novara, e avanti con la linea a tre che ha fatto le fortune anche del Palermo di Iachini.La certezza dei tre è senza dubbio Aljaz Struna. Lo sloveno è un giocatore ritrovato e sta disputando la migliore stagione da quando è a Palermo. Tedino l'ha messo centrale, ruolo ideale visto che Struna ha dimostra di avere qualche difficoltà negli altri due posti della difesa. Tutti gli altri difensori "gravitano" intorno a lui. L'altro pilastro su cui regge la difesa è Giuseppe Bellusci, ma non un'inamovibile come Struna visto che alle sue spalle ci sono i polacchi che scalpitano. La bravura del difensore di Trebisacce è che può giocare non solo a sinistra, ma anche a destra dove si trovano meglio Dawidowicz e Szyminski. Insomma, un po' come in matematica, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia.I meriti, però, non vanno solo ai difensori ma anche ai due portieri. A La Spezia si è rivisto titolare dopo più di due mesi Alberto Pomini. Complice l'influenza di Josip Posavec, che però sta giocando un'ottima annata, Pomini ha giocato e dimostrato che alla soglia dei trentasette anni (li compirà a marzo) è un portiere che può ancora dare molto al Palermo. Sesta partita, terza porta inviolata. Un rendimento di altissimo livello che conferma il fatto che il Palermo ha le spalle coperte anche tra i pali.