Il Palermo di Bruno Tedino lotta sul campo per tornare in Serie A, ma virtualmente lo fa anche contro un'altra squadra: il Palermo di Beppe Iachini. Si perché con il pareggio di La Spezia i rosanero - quelli attuali - hanno inanellato l'undicesimo risultato utile di fila lontano dal Renzo Barbera: un record visto che è stato eguagliato il Palermo 13-14. L'occasione per superare quella squadra arriverà tra due settimane e non sarà una sfida affatto semplice visto che i rosa cercheranno di mantenere l'imbattibilità esterna (unica squadra insieme a Napoli e Barcellona) in casa dell'Empoli.Se Iachini impattò per 0-0 in casa contro il Modena, lo stesso risultato è stato raccolto da Tedino, ma in casa dello Spezia. Un punto in meno per il Palermo attuale, "fermo" a quota 40. Identico, però, è il numero dei gol subiti (17) mentre tre in meno sono i gol fatti. D'altronde Iachini poteva contare su un attacco che era un lusso per la categoria: Dybala, Belotti, Hernandez, Lafferty, Vazquez. Numeri che contano per la statistica ma che possono dare un motore in più a questo Palermo.