PALERMO - Un punto da non buttare. È soddisfatto Pawel Dawidowicz dopo la partita contro lo Spezia di sabato scorso: "Quella di sabato non è stata una partita facile - ammette ai microfoni del sito ufficiale del Palermo - giochiamo sempre per vincere e dobbiamo essere più bravi per portare sempre a casa i tre punti. Penso, però, che lo 0-0 sia stato un grande risultato per noi. Riguarderò il video della partita per giudicare la mia prestazione e capire dove devo migliorare e crescere per il futuro".

"È molto importante essere in testa alla classifica perché il nostro obiettivo è tornare in Serie A - prosegue Dawidowicz - Dobbiamo vincere il maggior numero possibile di partite e sono convinto che possiamo riuscirci. Adesso arriverà il Brescia in casa, dobbiamo portare a casa i tre punti per rafforzare il nostro primato in classifica". Chiosa finale del polacco con un appello per i supporters rosanero: "Spero che sabato ci siano tanti tifosi allo stadio, abbiamo bisogno del supporto. Con loro sarebbe tutto più facile".