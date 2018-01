PALERMO - La grande occasione per provare un nuovo allungo. Con il pareggio in casa dello Spezia il Palermo è stato raggiunto al primo posto in classifica dal Frosinone. Una lotta tra due squadre che, però, sono tallonate in classifica dall'Empoli che si trova ad appena tre lunghezze. Palermo, Frosinone ed Empoli: non è un caso che dopo ventidue giornate nei primi tre posti in classifica ci siano quelle squadre che ad inizio stagione sono state date da tutti come favorite per la promozione. Paradossalmente l'attacco migliore delle tre ce l'ha l'Empoli (Caputo e Donnarumma sono arrivati già a quota 28 reti in due), che però ha la difesa più bucata viste le trentatré reti subite. L'equilibrio, invece, è riuscito a raggiungerlo il Palermo che ha sì l'attacco "peggiore" con trenta reti all'attivo, ma anche una difesa di ferro che è riuscita a tenere più volte la porta inviolata in questa stagione.Parliamo di lotta a tre, ma non bisogna dimenticare anche quelle squadre che si trovano a cinque punti dalla vetta: Cremonese, Cittadella e Bari. Le prime outsiders della prima ora, la terza considerata sempre nel novero delle favorite. Chi sta uscendo meglio dal mese di gennaio è senza dubbio la Cremonese che si è rafforzata con acquisti mirati come Juanito Gomez (un lusso per la categoria) e Cinaglia. Sei squadre in una vera lotta all'ultimo colpo ed un prossimo turno che senza dubbio sorride al Palermo.I rosa ospiteranno il Brescia al Barbera. Si è detto tante volte che nessuna squadra va sottovalutata in Serie B, ma obiettivamente le rondinelle sono una squadra almeno una spanna sotto al Palermo. Sottolineato che va tenuta alta l'attenzione, Frosinone ed Empoli saranno impegnate in un turno tutt'altro che semplice. I ciociari andranno a far visita al Cittadella "ammazza grandi", mentre i toscani andranno al San Nicola per sfidare il Bari. Due partite che possono aiutare il Palermo per tornare ad allungare in classifica ma che, in ogni caso, potrebbero allontanare dalle prime formazioni almeno due squadre. Il girone di ritorno è appena iniziato, ma è già arrivata l'occasione per tentare un nuovo allungo.