PALERMO - Torna la grande pallanuoto nello scenario della Piscina Olimpica Comunale di viale del Fante a Palermo, per un grande evento che richiamerà a bordo vasca centinaia di appassionati e che soprattutto riporterà nel capoluogo siciliano una delle massime espressioni dello sport di squadra a livello nazionale. La Nazionale italiana di pallanuoto, meglio nota come Settebello, tornerà ad immergersi nelle acque della piscina palermitana per disputare la LEN Europe Cup, evento che si svolgerà dal 16 al 18 febbraio e che opporrà i ragazzi allenati da Sandro Campagna ad altre tre compagini di assoluti spessore, come Germania, Russia e soprattutto Montenegro. Gli azzurri sono chiamati a ripetere lo show messo in acqua poco meno di un anno fa, quando la sfida di World League disputata sempre alla Piscina Olimpica Comunale proprio contro la Russia aveva richiamato l'attenzione e la partecipazione di centinaia di appassionati di pallanuoto. Uno show che, come detto, in questa occasione si prolungherà per un intero weekend con quattro forti Nazionali.

Tra queste, oltre ad una folta rappresentanza degli atleti del Telimar, anche giocatori di Green Basket e Andros Basket, con quest'ultima rappresentata anche da coach Santino Coppa. Presenti anche i Cardinals e la compagine dell'Alba, con la presenza di atleti disabili. Poi la scena l'hanno presa i responsabili dell'evento, in primis il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il patron del Telimar Palermo Giliberti e il coach del Settebello, quel Sandro Campagna che dalla Sicilia è partito come uomo, come atleta e poi come allenatore di club prima di raggiungere la panchina della Nazionale, la massima aspirazione per chi vive di sport. Durante la conferenza stampa si è ricordata anche la formula dell'evento, che parte con una fase preliminare suddivisa in tre concentramenti, tra cui quello di Palermo: ciascuno di essi premierà una sola squadra al termine delle tre giorni in cui ci si affronterà in un girone, a seguire le vincenti si affronteranno per portare a casa il titolo.e delle altre tre nazionali impegnate nel weekend di gare, ma anche per la riqualificazione di Palermo e in particolare della Piscina Olimpica Comunale, che un anno dopo la splendida iniziativa legata ad Italia-Russia torna ad ospitare un grande evento che riavvicina la città ad altre discipline: "Abbiamo sempre avuto accanto la Federazione che ci ha assegnato eventi importanti, l'evento dello scorso anno è stato un grande successo che ha visto in Sandro Campagna un veicolo importante. Al di là dello spettacolo sportivo abbiamo ottenuto un grande successo sul piano mediatico, abbiamo realizzato qualcosa di straordinario e abbiamo ricevuto complimenti in giro per il mondo. Così abbiamo ricevuto l'organizzazione di questo girone di Europe Cup, la cui formula coniuga lo spettacolo dei tre giorni con una grande opportunità tecnica. Per noi che organizzeremo sarà difficile replicare il successo dell'anno scorso, ma confidiamo in un grande successo con l'aiuto delle istituzioni".a questo grande evento che collega la grande pallanuoto nazionale e internazionale alla città di Palermo. E svela anche un aneddoto legato alla nascita di questa LEN Europe Cup, sorta in un giorno d'estate tra i vertici federali delle nazioni più importanti in ambito pallanuotistico e proposta al massimo organismo europeo: "La nostra scelta di Palermo è stata immediata e naturale per diversi motivi. Questo 2018 rappresenta un importante anno per la città sul piano culturale, inoltre il Telimar compie 30 anni e abbiamo voluto premiarlo, ma soprattutto in base a quanto si è visto l'anno scorso, la tappa di World League di Palermo è stata la più importante. La macchina organizzativa è stata eccezionale, anche i russi stessi non hanno risparmiato complimenti e i nostri ragazzi sono stati abbracciati dal calore di Palermo, per cui non abbiamo avuto dubbi sull'assegnazione di Palermo. La Sicilia al momento rappresenta una delle regioni di punta del movimento nazionale, gli spalti sono sempre pieni e questo avviene grazie alle società che rifocillano il movimento".