È entrata nel vivo la sessione invernale di calciomercato ed il Palermo è ancora a lavoro. Lo stesso patron Maurizio Zamparini ha detto che il ds Fabio Lupo resta vigile su tutte le situazioni di mercato. "Cerchiamo giovani in prospettiva per l'anno prossimo" le parole dell'imprenditore friulano che però si è mosso in prima persona per quanto riguarda Emanuele Calaiò. La trattativa per l'attaccante palermitano è quella maggiormente sotto i riflettori in questa fase di mercato. Calaiò ha giocato sabato scorso da titolare con la maglia del Parma che non ha ancora dato il via libera per la sua cessione. Faggiano sta ancora cercando un sostituto, condizione indispensabile per la cessione dell'attaccante al Palermo.L'incontro tra Lupo e l'agente del giocatore, Alessandro Canovi, non ha portato l'esito sperato dal Palermo che ha dovuto accettare la decisione del centrocampista del Paris Saint Germain che resta al centro di tante voci di mercato tra la Francia e la Spagna, senza dimenticare l'interesse di Genoa e Udinese che continuano a monitorare la situazione.La caccia al vice Aleesami è ancora aperta e tra i nomi fatti in questo mese potrebbe tornare in auge quello di Fiamozzi del Bari. Il giocatore è di proprietà del Genoa, ma serve il via libera dei galletti per un eventuale passaggio in rosanero. Per Grosso non è più indispensabile (lo dimostrano le quattro panchine di fila, compresa quella di sabato a Cesena), scenario che può aprire alla cessione. Con l'arrivo del vice Aleesami arriverà il via libera alla cessione di Embalo: il Brescia è tornato in corsa nel testa a testa con il Pescara.