PALERMO - Una buona prova ed un punto che consente di eguagliare il record di risultati utili esterni realizzato da Beppe Iachini. È soddisfatto il patron del Palermo Maurizio Zamparini dopo il pari contro lo Spezia: "Eravamo andati con l'intenzione di vincere la partita, ma alle volte le intenzioni non si realizzano - ammette Zamparini al sito ufficiale rosanero - Abbiamo fatto una buona prova, abbiamo dato una dimostrazione di forza e questo ci conforta. Non seguo i record, ma la classifica. Questo è importante. Ben vengano, però, i record con una buona media punti che ci porti in Serie A".Un'altra partita senza gol subiti per i rosa che stanno riuscendo ad andare avanti anche senza Cionek: "In difesa abbiamo dato un segnale forte, continuiamo così - prosegue Zamparini - È andato via Cionek ma ci sono giocatori altrettanto importanti, forse meglio. Continuiamo su questa strada, quella verso la Serie A". Testa già al Brescia, una partita che Zamparini non sottovaluta: "Tutte le squadre di questo campionato sono pericolose, dalle prime alle ultime. Alle volte, però, è molto più difficile con le squadre che sembrano di basso livello ma in realtà sono attrezzate. Così è il Brescia. Noi dobbiamo vincere".Chiosa finale di Zamparini sul mercato: "Il mercato di gennaio non è mai stato granché, i nuovi arrivi sconvolgono i principi di base. Questo non vale per chi ha avuto un girone d'andata brutto. Palermo è un esempio perché ha un allenatore che tiene in mano lo spogliatoio ed abbiamo fatto i giusti innesti. Lupo è ancora sul mercato, guardiamo per qualche giovane in prospettiva per l'anno prossimo".