si trasforma nella giornata del riscatto per la Sicula Leonzio: i bianconeri battono il Trapani 1-0, estromettendo, di fatto, i granata dalla corsa alla promozione diretta.. La risposta della formazione di Diana giunte al 17' con Foggia: Furlan dice di no. Dopodiché tocca nuovamente a Bastoni, il cui mancino termina sul fondo. Al 25' ancora Foggia, questa volta su punizione, colpisce l'esterno della rete. Quindi è la volta di Murano ma il tentativo non crea difficoltà a Narciso. Al 37' Palumbo prova a pescare il jolly su punizione: sfera alta di poco, due giri di lancetta più tardi Bastoni esalta i riflessi dell'estremo di casa. Al 43' l'ultima occasione prima del rientro negli spogliatoi: Murano non è preciso.La replica dei padroni di casa con Bollino, la cui staffilata si spegne a lato. Al 63' è la volta di Reginaldo: ennesima conclusione senza esito. Al 65' è Bastoni ad avere la palla del vantaggio: Narciso dice di no. Tre minuti più tardi la Sicula Leonzio passa: pallone in mezzo dalla destra e colpo di testa di Russo che non lascia scampo a Russo. La replica del Trapani è tutt'altro che incisiva, anzi è Bollino a sfiorare il raddoppio. Nei minuti finali succede poco, per i bianconeri un successo prezioso in chiave salvezza. Alla formazione di Calori restano solo i playoff per sperare in un pronto ritorno tra i cadetti.SICULA LEONZIO: Narciso, Pollace, Squillace, Esposito, Gianola, Camilleri (25’st Lescano), Arcidiacono (33’st Russo), Davì, Foggia (25’st Aquilanti), Bollino (42’st Granata), D’Angelo. A disposizione: Ciotti, Monteleone, Cozza, Giuliano, Bonfiglio, Marano, De Felice. All. Aimo DianaTRAPANI: Furlan, Rizzo (24’st Drudi), Pagliarulo, Bastoni (29’st Steffè), Reginaldo (24’st Evacuo), Murano, Fazio, Palumbo, Visconti, Marras, Corapi (38’st Minelli). A disposizione: Pacini, Compagno, Scarsella, Dambros, Canino, Girasole. All. Alessandro CaloriARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo (Affatato-Rossi)NOTE - Ammoniti: D’Angelo (SL), Davì (SL), Fazio (T), Corapi (T), Marras (T) - Espulsi: Minelli (T) al 94'