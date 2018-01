quell'organico era pieno zeppo di qualità con Dybala, Vazquez e Belotti e quello in mano all'ex tecnico del Pordenone fonda la sua forza più sullo spirito di squadra e l'abnegazione in ogni allenamento nel tentativo di assimilare gli insegnamenti della propria guida tecnica. Ci sono poi gli avversari, il Palermo di quattro anni fa si giocava la promozione fondamentalmente con l'Empoli di Maccarone e Tavano mentre quest'anno i rosa se la dovranno vedere ancora con i toscani, a tre sole lunghezze di distanza, che con il Frosinone adesso più che mai convinto di potersela giocare a viso aperto con Nestorovski e compagni per la promozione diretta. Già dalla prossima sfida interna con il Brescia dunque gli uomini di Tedino sono chiamati a dare un segnale al campionato, che il pari di Spezia è stato solo un riscaldamento e che da adesso in poi si torna a far sul serio.

, dati storici alla mano, favorevole ai colori rosanero. E' stato così nelle ultime annate che hanno portato alla promozione dalla B alla massima serie così come è accaduto anche quando i rosanero militavano stabilmente nel principale campionato nazionale, la gara di ieri contro lo Spezia non ha dunque fatto eccezione nel pieno rispetto della tradizione. Un pari quello del 'Picco' che poteva tranquillamente trasformarsi in una sconfitta, se l'ex di turno Gilardino avesse usato maggior forza nella conclusione parata comunque da un sempre pronto e reattivo Pomini che nonostante le sue trentasette primavere ha ancora fame per sfoderare grandi interventi, o con addirittura tre punti in favore degli uomini di Tedino, con Nestorovski e Coronado vicini a chiudere il match con un colpo dei loro., al Palermo che nel giro di un paio d'ore si riprende quella testa della classifica, seppur in coabitazione stavolta con il Frosinone che poco prima aveva strapazzato allo 'Stirpe' il fanalino di coda Pro Vercelli, e lo Spezia che dopo il pesante 2-0 dell'andata contro i rosanero ha dimostrato al cospetto di una delle corazzate del campionato cadetto di poter recitare un ruolo importante nella lotta alla promozione da qui a maggio. Tedino però a fine gara non ha espresso piena soddisfazione, così come accaduto in occasione di altri pareggi, sulla prestazione offerta dai suoi imputando le maggiori colpe ai tanti giorni di sosta che hanno interrotto la rincorsa che i siciliani fino a quel momento avevamo preso infilando una serie di risultati utili consecutivi.ma alla luce del recente passato che lo accomuna con illustri colleghi che si sono via via avvicendati sulla panchina rosanero sicuramente avrà lasciato spazio ad un sorriso. Allenatori come Guidolin o Iachini infatti, nelle annate che li portarono al trionfo finale e la promozione in serie A, vissero i momenti maggiormente difficili delle loro carriere proprio dopo il periodo delle festività natalizie. Un 2-0 subito contro la Salernitana costò ad esempio la panchina a Silvio Baldini nella sua prima ed ultima esperienza da allenatore dei rosanero con proprio Guidolin pronto a subentragli. Anche a Iachini non andò bene al ritorno in campo nell'anno dell'ultima promozione nella sfida col Modena terminata con uno scialbo 0-0 che non entusiasmò la piazza ma che fu solo l'inizio di una cavalcata finale terminata col record di punti., al di là del semplice conto numerico (questo Palermo ha esattamente gli stessi punti di quello dell'ultima promozione a questo punto della stagione, ndr), se ne ritrovano parecchie anche se