così Bruno Tedino commenta a caldo il pareggio fra il suo Palermo e lo Spezia di Fabio Gallo per descrivere il ritmo compassato con cui i suoi hanno affrontato la sfida pareggiata in Liguria. "Io riconosco quando non facciamo bene - ammette il tecnico a Sky Sport - e stasera giocavamo un campo insidioso contro una squadra che fa tanti punti e noi gli abbiamo reso il compito più semplice non muovendo velocemente la palla. Dobbiamo tornare a fare quello che facevamo un mese fa perché la sosta ci ha tolto un po’ quel ritmo che avevamo mostrato nelle ultime gare e se non si gioca con cattiveria da qui si può uscire con le ossa rotte"."Il campo ci ha reso gli appoggi difficili ma devo ringraziare la squadra per il loro impegno. Dobbiamo migliorare, io in primis, perché sapevamo che la sosta ci avrebbe rotto le scatole ma questo lo avevamo messo in conto. Noi siamo stati rispettosi però dovevamo fare qualcosa in più sulla velocità di esecuzione e questo lo si fa con la continuità di lavoro".: "Abbiamo dato credito e merito ad un gruppo che fino ad ora ha fatto molto bene. Dobbiamo considerare che ci siamo sacrificati a livello personale visti gli impegni delle nazionali e gli infortuni quindi visto il filotto realizzato non dobbiamo essere appagati ma essere più affamati di punti".