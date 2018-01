A disp: 1 Bassi, 43 Manfredini, 4 Capelli, 6 Ceccaroni, 8 Juande, 9 Forte, 13 Augello, 14 Giorgi, 15 Corbo, 39 Marilungo, 42 Ammarì.

All: Fabio Gallo.

A disp: 1 Maniero, 4 Accardi, 11 Embalo, 13 Gnahoré, 24 Szyminski, 33 Petermann.

All: Bruno Tedino.

, questo Palermo resta imbattibile e anche quando non sfodera la sua miglior prestazione riesce comunque a mostrare sprazzi di grande calcio. E’ successo anche oggi, nel ritorno in campo dopo la sosta invernale, contro lo Spezia di Gallo e dei tantissimi ex rosanero in campo come Gilardino, Terzi e Bolzoni pronti a fare uno sgambetto alla loro vecchia squadra. I siciliani di Tedino, apparsi un po’ in difficoltà nel primo tempo, hanno invece mantenuto il controllo del gioco per il resto del match sfiorando addirittura il colpaccio con Coronado. Adesso, in vista della sfida interna con il Brescia, si portano nuovamente in vetta alla classifica con il Frosinone a 40 punti come i rosanero.La gara parte con i padroni di casa molto propositivi e subito pericolosi dopo pochi secondi con Maggiore che sfrutta un’indecisione della difesa rosanero con una conclusione che finisce alta sopra la traversa. Gli uomini di Tedino ci mettono però poco a prendere in mano il pallino del gioco e organizzare le prime azioni offensive dalle parti del portiere spezzino Di Gennaro. Nei liguri, infarcito di ex giocatore rosanero, i pericoli maggiori arrivano dall’uomo più atteso ovvero quell’Alberto Gilardino che compone con Granché la coppia d’attacco di Gallo. Proprio l’ex centravanti della nazionale è bravo a difendere il pallone e servirlo ai propri compagni nel cuore dell’area siciliana senza che però nessuno riesca a superare Pomini, quest’ultimo fra i pali per lo stato influenzale che ha colto Posavec a poche ore dalla gara del ‘Picco’.Il Palermo, con le novità Dawidowicz in difesa al posto del ceduto Cionek e Fiordaliso sulla corsia di destra per rilevare l’infortunato Rispoli, si segnala con le conclusioni dei macedoni Trajkovski e Nestorovski sopratutto con il capitano che in ben due occasioni mette i brividi a Di Gennaro prima con una conclusione di destro e poi con un colpo di testa allo scadere dalla prima frazione. Nel mezzo qualche sortita offensiva dello Spezia che prova a sfruttare più qualche batti e ribatti piuttosto che azioni ragionate.Nella ripresa gli animi si scaldano e la disputa fino a quel momento corretta diventa rude con diversi interventi al limite del cartellino e proteste che accedono le rispettive tifoserie. Sia Tedino che Gallo provano dunque a vincere la gara con gli innesti dalla panchina. Ecco dunque gli ingressi di Moreo nei rosanero, esordio per l’ex Venezia al posto di Fiordilino, e il pezzo forte del mercato di gennaio degli spezzini Raffaele Palladino. Prima dei cambi Gilardino aveva provato a mettere il suo sigillo sul match con una zampata delle sue con Pomini grande protagonista con una parata decisiva. I rosa rispondono con l’occasione più cristallina capitata sui piedi di Coronado che sfiora il palo con un tiro che fa la barba al palo. Al 90’ è solo 0-0, un punto buono per agguantare la vetta al fianco del Frosinone e mantenere l’imbattibilità esterna.: 33 Di Gennaro; 23 De Col, 19 Terzi (cap.), 5 Giani, 3 Lopez; 25 Maggiore, 7 Bolzoni, 21 Pessina; 26 Mastinu (Palladino 69'); 10 Gilardino, 29 Granoche.: 22 Pomini; 28 Dawidowicz, 6 Struna, 2 Bellusci; 21 Fiordlino (Moreo 66'), 10 Coronado, 8 Jajalo, 18 Chochev, 19 Aleesami; 7 Trajkovski (Murawski 81'); 30 Nestorovski (La Gumina 86').Marco Piccinini (Forlì).- Ammoniti: Struna 57', Aleesami 73', Bolzoni 73'.