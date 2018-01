MOREO 5,5 Entra per imprimere peso all'attacco ma non ha il tempo di crearsi degli spazi.

POMINI 6,5 La parata su Gilardino gli vale un voto alto. Chiamato in causa all'ultimo minuto si fa trovare pronto.DAWIDOWICZ 6 Il polacco sostituisce il partente Cionek con personalità e qualità. Un'ottima notizia per Tedino.STRUNA 6 Qualche screzio con gli avversari ma solita capacità di gestione del pallone e di far salire la squadra.BELLUSCI 6,5 Così come il collega Struna sugli scudi. Fa a sportellate con Granoche e vince quasi sempre il confronto.FIORDILINO 6 Il prodotto del vivaio rosanero gioca nell'ennesimo ruolo non suo e gioca un'onesta gara senza spingersi ma badando a mantenere a bada la discese di Lopez.CHOCHEV 6 Il bulgaro fa valere il suo fisico e per poco non trova il gol in solitaria.JAJALO 6 Sempre attivo e pronto a cambiare gioco. Elemento imprescindibile per questa squadra.CORONADO 6,5 Da mezzala gioca lungo tutto il campo, appena prova ad avanzare per poco non trova il colpo dei tre punti.ALEESAMI 5 Qualche cross interessante e nulla più. Nervoso per diversi interventi subiti.NESTOROVSKI 6 E' l'unico a sfruttare le poche palle che gli capitano sopratutto nel primo tempo.TRAJKOVSKI 5,5 In ombra il macedone che solo nel primo tempo cerca la conclusione, con l'ingresso di Moreo il numero sette sparisce e Tedino lo richiama in panchina.MURAWSKI S.V.LA GUMINA S.V.