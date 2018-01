gli azzurri si fanno sorprendere al "De Simone" dal Rende. Decide il gol messo a segno in chiusura di primo tempo da Porcaro.Spunto degno di nota al 15': Scardina salta diversi avversari prima di andare al tiro, respinto dalla retroguardia ospite. La risposta del Rende al 28' con Ricciardo, Tomei si allunga e dice di no. Al 32' Blaze colpisce il palo con un tiro cross, sei giri di lancetta più tardi i calabresi sbloccano il match: colpo di testa vincente di Porcaro sugli sviluppi di un calcio di punizione, nulla da fare per Tomei e Siracusa costretto a inseguire. Succede poco altro sino al duplice fischio che riporta la squadre negli spogliatoi.La formazione di Bianco pecca in lucidità e si vede a sprazzi: al 60' Toscano prova a pescare il jolly dal limite, sfera che si spegne alta di poco. Al 72' Mazzocchi ha la chance di raddrizzare il punteggio ma tutto solo davanti a Forte si fa respingere la conclusione. Il forcing finale degli aretusei non produce nulla di concreto: per il Siracusa una sconfitta per certi versi inattesa, anche se non pregiudica quanto di buono fatto sino a questo punto della stagione.SIRACUSA: Tomei, Daffara, Magnani (64' Mucciante), Giordano, Liotti (78' Grillo), Palermo (64' Parisi), Spinelli, Toscano (78' Sandomenico), Catania, Bernardo, Scardina (40' Mazzocchi). In panchina: D’Alessandro, Di Grazia, Vicaroni, Mancino. All.: Bianco.RENDE: Forte, Sanzone, Porcaro, Pambianchi, Godano (77' Gigliotti), Rossini, Franco (77' Viteritti), Laaribi, Blaze, Actis Goretta (70' Vivacqua), Ricciardo. In panchina: De Brasi, Marchio, Calvanese, Boscaglia, Felleca, Piromallo, Novello. All. Trocini.ARBITRO: Alessandro Meleleo di Casarano (Spensieri-Mazzei)NOTE - Ammoniti: Actis Goretta (R), Catania (S), Godano (R).