PALERMO - La sua conclusione a lambire il palo durante il secondo tempo poteva spezzare l'equilibrio al 'Picco' nella sfida contro lo Spezia ma per Igor Coronado già la prestazione contro i liguri è di buono auspicio per questo 2018 appena iniziato: “Sicuramente sono più lontano dalla porta - ha ammesso il brasiliano ai microfoni di Sky Sport - ma è un ruolo che mi piace quello da mezzala e spero di aiutare la squadra visto che il campionato è ancora lungo. Loro ci hanno chiuso bene anche se noi potevamo fare qualcosina in più. Noi favoriti? Ci sono tante squadre che stanno facendo bene ed il campionato è ancora lungo come ho già detto. Dobbiamo continuare a lavorare forte".

che oggi prendeva il posto da titolare di Posavec: "Pareggio importante in un campo difficile contro una squadra che ha inserito giocatori importanti, siamo contenti da questo pareggio e trovare questi pareggi alla lunga paga perché è un campionato lungo. Impattare dopo quindici giorni di pausa non è semplice ma siamo contenti della prestazione di oggi provando ad essere più incisivi alla prossima. Titolare? Sono abbastanza navigato da questo punto di vista e so che in un campionato non si può sempre giocare da titolare, siamo in ventotto dunque ci sarà tempo e spazio per tutti. Oggi è andata bene e sono contento. Alla lunga saranno quelle quattro cinque squadre che hanno investito ad andare avanti e noi siamo fra quelle".