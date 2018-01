Il tecnico aretino ha parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione della sfida, riprendendo un concetto, quello di ‘coraggio’, che l’anno scorso dal momento del suo insediamento sulla panchina granata era diventata pressoché la sua parola d’ordine: “Forse quest’anno l’ho usata meno in conferenza, ma la uso ogni giorno quando lavoro con i ragazzi. Dico spesso loro di osare. A volte ci manca quella spensieratezza e quella determinazione di andare oltre. Ma non è tanto il fatto che ci vuole coraggio, ci vuole un po’ di quella follia per intraprendere una rincorsa importante, ma per fare qualcosa di speciale serve consapevolezza e determinazione”.“Corapi è un play, è venuto con entusiasmo da noi. È stato a Parma dove ha contribuito a vincere il campionato lo scorso anno. Ha tempi di gioco, ha tecnica. È un giocatore importante per noi. Scarsella è un altro giocatore con caratteristiche simili a Maracchi che ha avuto questa opportunità. Questi sono giocatori che a livello motivazionale, oltre che sul campo, possono darci molto. Chiaro che Scarsella è arrivato ieri ed è tanto che non gioca, però domani verrà con noi e poi vedremo come utilizzarlo velocemente. Drudi ha preso il posto di Legittimo, ha tecnica ed è un giocatore di spessore, un buon difensore quindi può aggiungere qualcosa. Ci manca ancora qualcosina per cambiare le partite e completare quello che vogliamo fare. Dobbiamo sempre tentare, questo è basilare. Il pessimismo non ha mai regnato nella mia testa, a me piace sognare, tentare a volte cose che sembrano impossibili. E quindi la voglio vivere con i ragazzi in questo modo qua, non ci accontentiamo, il segnale è quello che vogliamo provarci tutti insieme”.“Problema atletico o mentale? Un po’ l’insieme di tutte le cose. Quando giochi per vincere sempre è normale che hai sempre delle pressioni addosso e queste vanno gestite. Non ti accontenti mai di pareggiare, ma il coraggio di vincere a volte ti porta a conquistare punti in più, altre al contrario non te ne fa portare”.“La Sicula Leonzio è una squadra che ha dinamicità davanti, ha gente di gamba, gioca molto sulla ripartenza, sul pressing. Noi dovremo essere bravi ad avere autorevolezza, dovremo avere l’atteggiamento di volere portare a casa la partita, con sacrificio e determinazione per portare a casa l’obiettivo della vittoria. Loro giocano spesso col 4-3-3, ma non so se si adegueranno a noi”.“Va completata dal punto di vista numerico, perché sono andati via quattro giocatori e sono arrivati in tre. Manca un esterno, poi vedremo se troveremo quella situazione che ci possa dare quel qualcosa in più. In uscita, se non c’è qualcuno che vuole andare via, non dovrebbe esserci nessuno”.Scarsella è un giocatore che è venuto qui con entusiasmo, poteva stare a Cremona invece ha voluto mettersi in gioco. Corapi e Drudi uguale. Noi vogliamo gente così, che sposi la causa in tutto e per tutto. I tre che sono arrivati sono pronti. L’unico che forse dovremo aspettare un po’ di più è Scarsella perché ultimamente non ha giocato molto”.“Magari un pareggino… ma noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, fare più punti possibile e tirare le somme alla fine senza farci condizionare da nulla. Questa deve essere la nostra filosofia”.“Lui era un ragazzino in una squadra dove giocava un certo Baggio, c’era Pirlo.. lo ricordo sempre con affetto”.visto che Maracchi, che è sempre stato titolare, è andato via ed il suo sostituto è arrivato da troppo poco tempo per essere subito gettato nella mischia: “Scarsella ha le stesse caratteristiche di Maracchi, attacca l’area, è uno che fa gol, ha inserimento. Nell’immediato abbiamo un paio di soluzioni, domani valuterò, ma forse è a centrocampo il reparto dove cambieremo un po’ di più anche in termini di posizioni”.