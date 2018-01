e che, nelle ultime stagioni, ha ricevuto risposte diverse tra loro. Molto è dipeso dal grado di competitività espresso dal torneo di B: fughe delle prime della classe da una parte e sostanziale equilibrio nelle zone alte della graduatoria dall'altra hanno assicurato emozioni ed esiti differenti, annata dopo annata. In generale, la regola non scritta (e pertanto soggetta a eccezioni) è stata la seguente: minore è il distacco tra le prime e più bassa è la quota da raggiungere per arrivare almeno secondi e strappare il pass per la categoria regina.giunto alla medesima quota) per guadagnarsi la promozione. Discorso ben diverso nella stagione 2015-2016: Crotone secondo con 82 punti e con un distacco rispetto alla terza, il Trapani di Serse Cosmi, di nove lunghezze. Quota 71 e primo storico approdo in massima serie per il Frosinone nel 2014-2015; dodici mesi prima, col Palermo di Iachini a macinare record trascinato dalla coppia dei sogni Vazquez-Dybala, all'Empoli di Maurizio Sarri era occorso un punto in più per tornare tra le regine del calcio italiano. Nel 2012-2013 il Verona di Mandorlini (82) costrinse il Livorno (80) a festeggiare dopo i playoff, in un torneo in cui la differenza di valori tra le prime tre (Sassuolo in testa) e tutte le altre apparve evidente sin dall'inizio.e, per quel che riguarda l'intero torneo, distacchi tra una posizione e l'altra mai superiori alle tre lunghezze. Contesto che permette di fare proiezioni su una quota promozione tutto sommato contenuta. Un vantaggio per chi, come il Palermo, nel girone d'andata è stato capace di fare meglio rispetto alle altre. Ipotizzando un andamento speculare a quello antecedente al giro di boa, i 37 punti ottenuti sin qui dal Frosinone dicono che la quota promozione potrebbe essere raggiunta a 74. Sottraendo a questo dato i 39 punti conquistati dalla squadra di Tedino, si ottiene 35 (1,7 a partita). Ovvero la differenza tra quanto fatto e quanto potrebbe rimanere da fare per tornare in serie A. Ma, al di là di numeri e proiezioni, il salto di categoria va conquistato sul campo. Il primo ostacolo si chiama Spezia.