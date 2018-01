nell’anticipo della 3a giornata di ritorno del girone C. Una squadra che evoca dolci ricordi soprattutto nella testa dei tifosi azzurri, che l’8 maggio di due anni fa festeggiavano il ritorno tra i professionisti proprio dopo un pareggio contro i biancorossi. In conferenza stampa Paolo Bianco si è soffermato sulla formazione calabrese: “Il Rende è una squadra che, come dissi un girone fa, può far bene in questo campionato perché sa quello che vuole, ha anche l’organizzazione tattica giusta per conseguire i risultati che ha ottenuto. A Rende è stata la prima vittoria della nostra squadra in questa stagione e speriamo possa essere la prima vittoria dell’anno nuovo. È una squadra da affrontare con le dovute attenzioni: noi ci siamo allenati molto bene in queste due settimane e sono certo che verrà fuori una bella partita”.“Se fosse per me non cambierei nessuno, perché una squadra che ha fatto 32 punti significa che ha fatto bene. Ma è chiaro che poi ci sono delle dinamiche di mercato che vanno oltre: c’è chi, come De Vito al quale faccio il mio in bocca al lupo, ha chiesto di essere ceduto e l’abbiamo giustamente accontentato, chi potrebbe avere mercato e chi potrebbe chiedere di andare via. In tutti i casi bisogna comunque sostituirli. Io mi auguro che questo avvenga il meno possibile o che non avvenga affatto. Io mi sono affezionato veramente a questi ragazzi, ma mi rendo conto che ognuno debba seguire la propria strada e bisogna fare la scelta più giusta per tutti, io sono qui per allenare i giocatori che la società ed il direttore Laneri mi mettono a disposizione. Allo stesso tempo meno operazioni si faranno, più sarò contento”.“Il mercato di gennaio ha sempre delle dinamiche particolari – spiega il ds azzurro ai colleghi de ‘Il Siracusano’ –, bisogna essere bravi a individuare gli elementi funzionali al proprio progetto. Con il presidente abbiamo fatto un’analisi della situazione. Ci sono giocatori come Sandomenico che hanno avuto poco spazio e che vogliono giocare. Per lui ci sono delle richieste da parte di Triestina e Sambenedettese. Vedremo come sistemare questa situazione. Noi, vista la classifica, non abbiamo la necessità di operare sul mercato – continua Laneri nel corso dell’intervista – stiamo facendo bene, siamo quarti. Ma non possiamo ignorare il fatto che Magnani e Parisi facciano gola a diverse squadre di serie superiori, il primo anche della massima serie. Si sono messi in mostra e hanno suscitato gli interessi di club importanti. È logico e giusto che la società, da un punto di vista economico, faccia le sue valutazioni. Sarà difficile tenerli, hanno avuto un ottimo rendimento”.