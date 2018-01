PALERMO - Le ultime mosse prima di tornare a fare sul serio. Per il Palermo è vigilia di campionato visto che domani si ricomincia con il girone di ritorno: c'è un primato da difendere da qui a fine stagione e la prima tappa sarà al Picco di La Spezia contro la formazione ligure. Un campo che rischia di essere la classica buccia di banana, motivo per cui Tedino non sottovaluta la sfida.

Si riparte con il solito modulo, il 3-5-1-1, ma almeno una novità per quanto riguarda gli interpreti è obbligata. Fuori l'infortunato Rispoli, dentro Fiordilino. Il giovane palermitano ha vinto il ballottaggio con l'amico Accardi e partirà dal primo minuto sulla corsia di destra. Dall'altro lato, invece, ci sarà come di consueto Aleesami. L'altra novità riguarda la difesa con Szyminski che prenderà il posto di Cionek, passato alla Spal.

Per il resto, nonostante ieri Tedino abbia mischiato le carte, si prevede la stessa formazione che ha vinto l'ultima del 2017. Coronado va verso la riconferma nel ruolo di mezzala, con Jajalo in cabina di regia e Chochev mezzala sinistra. In avanti spazio alla coppia macedone Trajkovski-Nestorovski, con Moreo pronto a subentrare a partita in corso.