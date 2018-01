Dopo aver dato l’annuncio della cessione di Maracchi nella giornata di ieri, il club granata rende noto di aver ingaggiato il centrocampista classe 1989 in prestito dalla Cremonese. Per lui si tratta di un ritorno in Sicilia, visto che nella stagione 2015-16 ha disputato la prima parte di campionato con la maglia del Catania in Lega Pro.– si legge nella nota ufficiale del Trapani –. Centrocampista classe 1989, fa il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2008-09 in Serie B con il Frosinone. Nel 2009-10 gioca in Seconda Divisione con la Sangiustese (28 presenze, 1 gol) e dal 2010 al 2012 veste la maglia del Melfi, sempre nella vecchia C2, collezionando 57 presenze totali e 3 reti. Nella stagione 2012-13 gioca con il Martina Franca (29 gare giocate e 3 gol), mentre dal 2013 al 2015 è protagonista di due ottimi campionati con la Vigor Lamezia con 68 partite disputate condite da ben 14 reti. Nel 2015-16, nel girone unico di Lega Pro, inizia il campionato con il Catania (18 gare, 3 reti) e si trasferisce poi alla Cremonese dal febbraio 2016. Con i grigio rossi in un campionato e mezzo di Lega Pro gioca 39 partite siglando 9 gol, contribuendo alla promozione dei lombardi in Serie B. Nell’attuale campionato cadetto Scarsella ha collezionato due presenze con la casacca della Cremonese”.