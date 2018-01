Bruno Tedino è pronto per la sfida di sabato contro i liguri, ma al tempo stesso sa che non bisogna sottovalutare la prima partita dell'anno: "Obiettivamente si è scritto molte volte di questa striscia positiva in trasferta - esordisce in conferenza stampa - l'unica cosa che mi preoccupa è la ripresa dopo tre settimane di sosta. Abbiamo interrotto un ciclo di un certo tipo e da allenatore sono preoccupato di vedere intensità e reattività. Durante il lavoro le abbiamo viste, ma voglio vedere la bava alla bocca in partita perché la differenza è sostanziale e abbiamo l'obbligo di far bene. Da capolista abbiamo tutti gli occhi addosso, non possiamo passare per squadra che gioca sottotono. Durante questa settimana ho battuto molto sulla mentalità costruita in questi ultimi sei mesi, il resto mi interessa poco".Anche durante l'inattività sono stato sul pezzo, non mi sono accorto della sosta, mentre per i giocatori è diverso dato che hanno fatto una volata mostruosa. Speriamo che dopodomani la spina venga riattaccata, ma il calcio è strano. Si possono fare allenamenti normali e partite straordinarie, io spero che la squadra abbia quella cattiveria agonistica che ha contraddistinto gli ultimi tre mesi"."Più che chiudere le partite, vorrei che non venga data agli avversari la possibilità di riaprirla, come inerzia. A volte abbiamo avuto questo atteggiamento, che alla lunga non dà grande soddisfazione. Bisognerebbe essere più bravi a chiudere o a non fare entrare gratuitamente in partita gli avversari. Non succederà mai che il Palermo sovrasti l'avversario per cento minuti e vinca per 4-0, ma chiaramente con un doppio vantaggio le cose sarebbero sempre migliori"."La prima partita era la finale di un torneo, questa è la finale di una coppa prestigiosa. A fine anno saranno tutte finali di un torneo massimo. Lo Spezia è migliorato molto, ha avuto una partenza altalenante e poi ha fatto trenta punti. Hanno messo dentro Marilungo, Ammarì e Gilardino, giocatori importanti, dando un'intelaiatura esperta. In casa hanno fatto bene e il loro allenatore lo era già in campo da giocatore, sarà una partita difficile".Troveremo tanta confusione, stanno vivendo un momento importante e ci aspetta una partita difficile. Dobbiamo cercare di fare il nostro calcio, sapendo che le loro combinazioni tra terzini, mezz'ali e punte sono molto importanti, dunque dobbiamo stare attenti. Hanno cambiato il campo lo scorso anno, non è sintetico"."Dire che giochi Fiordilino non è giusto, ma ha molte possibilità di giocare. Non so se dall'inizio o dopo, ma ci sarà. Ci dà tanto in termini di disponibilità e adattamento, è un ragazzo splendido e merita soddisfazioni. L'uscita di Cionek, al quale voglio pubblicamente fare un in bocca al lupo e un ringraziamento, apre le porte a Dawidowicz e Szyminski, con Accardi dietro. Sono contento di loro, siamo tranquilli perché sono giocatori affidabili"."Nestorovski e Trajkovski ci hanno dato molto, il primo ha fatto dieci gol in quattordici partite, facendoci vincere partite pesanti. Ad inizio stagione eravamo partiti con loro due e Coronado, siamo destinati a continuare con questo scacchiere, fermo restando che ci sono elementi che stanno facendo molto bene come La Gumina. In campo però possiamo portarne undici, Moreo è arrivato da poco e lì davanti sono molto soddisfatto".è un esterno d'attacco da 4-4-2 o 4-2-3-1, al massimo una punta esterna da tridente offensivo. Nel 3-5-2 fa più fatica, ma è un giocatore che mi dà garanzie. Chiaramente non dipende solo da Aleesami, ma anche da altri giocatori. Si sta allenando bene, ma siccome non regalo nulla a nessuno, in base a cosa vedo in settimana e all'avversario decido come interpretare la partita"."Moreo ha struttura, passo e resistenza. In questo momento non è possibile fargli fare il quinto, ha fatto l'esterno nel 4-4-2, ma a modo suo. Ci dà comunque la possibilità di variare l'assetto tattico a gara in corso. Moreo ha caratteristiche diverse e ci serviva questo. Un gruppo che ha fatto 39 punti nel girone d'andata può essere migliorabile nella mentalità. Secondo il mio punto di vista abbiamo delle certezze dal punto di vista tattico e cambiare per toglierle non mi sembrava intelligente. Abbiamo sopperito sempre alle mancanze, contiamo di farlo anche adesso".