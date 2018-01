Nella sua lettera, l’ex dg, non le ha mandate a dire al numero uno peloritano parlando di gestione inadeguata e di promesse non mantenute. Immediata la replica del presidente: “In merito alla lettera di un ex dirigente pubblicata oggi dagli organi di stampa cittadini, l’Acr Messina respinge con fermezza tutte le accuse formulate, condannando un atteggiamento volto a minare la serenità della squadra in uno dei momenti più delicati del campionato. Contestualmente il presidente, dott. Pietro Sciotto, rinnova il proprio impegno per condurre sempre più in alto il club e proiettarlo così nelle categorie che gli competono per blasone e tradizione”.difensore centrale francese classe 1996, che vanta esperienze nei settori giovanili di Lens e Guingamp. Il giocatore è ormai da diverse settimane alla corte di Giacomo Modica, ma si aspettava solo il transfer che è arrivato giusto in tempo per la delicatissima sfida interna con la Cittanovese.