Il direttore sportivo del Palermo Fabio Lupo è nel capoluogo lombardo, cuore pulsante del calciomercato. I rosanero tengono vive ancora due trattative in entrata, quella per Lorenzo Callegari e per Emanuele Calaiò. La prima, però, sembra quasi del tutto svanita dopo il faccia a faccia tra il direttore sportivo e l'agente del giocatore, Alessandro Canovi. Il Palermo non è l'unica squadra interessata a Callegari visto che il centrocampista del Paris Saint Germain sarebbe nel mirino di diversi club anche in Francia. Una operazione per tutti appetibile visto che il contratto del giocatore con il Paris Saint Germain scadrà a giugno. Il Palermo, però, si è tirato con ogni probabilità fuori da questa trattativa.Il Parma ha chiuso ieri per Amato Ciciretti dal Benevento e sta tentando l'affondo per Giannetti del Cagliari. Se dovesse andare a buon fine anche questa trattativa, allora Calaiò sarà libero di vestire la maglia del Palermo. In ogni caso il futuro dell'attaccante palermitano sembra lontano da Parma, ormai ai margini della rosa di D'Aversa. Il giocatore sarebbe ben contento di vestire la maglia rosanero e l'accordo arriverebbe senza grosse difficoltà. Serve soltanto il via libera per dare un'accelerata - probabilmente decisiva - alla trattativa.Ormai tra la dirigenza del Palermo e l'entourage del giocatore si è scatenato un vero e proprio braccio di ferro. L'agente spinge per la cessione, il Palermo vuole trattenerlo. Intanto è tornato alla carica anche il Brescia, pronto ad inserirsi nella trattativa tra il giocatore ed il Pescara.