dove lotterà per la conquista del girone D di Serie D. “La Società Akragas Città dei Templi – si legge nella nota diffusa dal club agrigentino – comunica di aver ceduto alla S.S.D. Unione Sanremo S.r.l. a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Rotulo, classe 1999, 14 presenze in Lega Pro e Serie C con la maglia biancoazzurra. La Sanremese è attualmente seconda in classifica nel campionato di Serie D, girone D, con 36 punti ad un solo punto di distacco dalla capolista Ponsacco”.