PALERMO - La Spezia per battere un tabù storico. Per il Palermo la gara contro la formazione spezzina ha una valenza doppia. Da una parte bisogna iniziare nel migliore dei modi il 2018, dall'altro lato bisogna interrompere una tradizione negativa nella prima gara dell'anno nuovo fuori casa in Serie B. Nell'era Zamparini, infatti, il Palermo non ha mai vinto la prima sfida del nuovo anno solare lontano dal Renzo Barbera in una partita del campionato cadetto. Una statistica disarmante visto che bisogna tornare indietro fino al 1983 per trovare un successo del Palermo fuori casa. A Pistoia i rosanero vinsero per 2-1: aprì le marcature Venturi, poi il pareggio di Parlanti su rigore e infine il gol decisivo al minuto 85 di De Stefanis. Era il Palermo di Antonio Renna, altri tempi ed un altro calcio.Soffermandoci negli ultimi quindici anni, quelli dell'era Zamparini, nessun successo per i rosanero. Tre i precedenti lontano dal Barbera in Serie B: un pareggio e due sconfitte, ma ancor più grave il dato dei gol segnati, zero. Reti inviolate anche per il Palermo della promozione di Beppe Iachini, quella che infranse ogni record, che non riuscì ad andare oltre lo 0-0 contro un Modena che già alla prima di campionato aveva strappato un pari per 1-1. Per vedere un gol del Palermo in Serie B alla prima dell'anno fuori casa bisogna risalire a sedici anni fa, quando i rosanero pareggiarono per 3-3 in casa dell'Ancona. Fu di Chionna l'ultimo gol, a tre minuti dalla fine. Di quel Palermo allenato da Bortolo Mutti c'è ancora un pezzo nella squadra attuale, si tratta di Vincenzo Sicignano adesso preparatore dei portieri della prima squadra.Contro lo Spezia bisogna sperare in una partenza sprint, come avvenuta nel 2015 contro il Cagliari. Il giorno dell'Epifania il Palermo batté con un roboante 5-0 il Cagliari allora allenato da Gianfranco Zola. A Nestorovski e compagni servirà una prestazione del genere per vincere al Picco e spezzare un tabù.