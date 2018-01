Un nuovo giocatore che porterà qualità e qualche gol in più alla formazione allenata da Aimo Diana, che proprio nel reparto avanzato ha trovato non poche difficoltà nella prima parte della stagione interrotta dalla sosta per le vacanze natalizie, prima delle quali gli elementi dell'attacco avevano dimostrato di non avere nell'efficacia in zona realizzativa il proprio cavallo di battaglia. Ecco allora che l'ex giocatore ducale potrà dare nuova linfa alla prima linea dello schieramento bianconero. Nel frattempo, però, continua a tenere banco la questione relativa ai lavori per la messa a norma dello stadio "Angelino Nobile", che casa della Sicula Leonzio lo è stato di fatto solo per il primo mese e mezzo della stagione, prima del trasferimento forzato tra gli spalti del "Massimino" di Catania. E in tal senso, risultano importanti e anche cariche di rabbia le parole del patron Giuseppe Leonardi, protagonista di una conferenza stampa.per consentire di aprire l'impianto al pubblico per le gare interne dei bianconeri. E il patron ammette che non sono stati pochi gli sforzi fatti sul piano economico al fine di ridurre il più possibile i tempi per le nuove vesti dell'impianto: "Con tutti i soldi che abbiamo investito, avremmo potuto pensare di fare un campionato per vincerlo. Abbiamo speso tanti soldi per sala stampa e tribuna stampa, per le telecamere e per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione. Facendo i dovuti conti, se avessimo potuto dirottare tutti questi investimenti unicamente sul mercato, avremmo potuto allestire una squadra da vertice. Ma a questo bisogna aggiungere che abbiamo avuto un danno d'immagine non indifferente, essendo costretti a giocare sempre fuori casa. Mi stanno però lasciando da solo, c'è troppo silenzio in città e tra la stampa".Il presidente Leonardi fa sapere che non ci saranno irregolarità e ritardi tali da far pensare a una multa o addirittura a una penalizzazione in classifica, anche se il numero uno della Sicula Leonzio sostiene che non ci siano sufficienti diritti per le formazioni che militano in serie C: "A breve pagheremo le mensilità di novembre e dicembre, in modo da essere in regola per la scadenza di febbraio. Poi avremmo dovuto pagare le mensilità di gennaio e febbraio entro la fine di aprile, ma la Lega ha deciso di anticipare di un mese la scadenza. Ha ragione Cutrufo (presidente del Siracusa, ndr) quando dice di voler lasciare il calcio, abbiamo gli stessi obblighi dei club di serie A ma con molti meno introiti rispetto a loro, perciò dovremo fare tutto di tasca nostra. Noi prenderemo circa 250.000 euro tra minutaggio e legge Melandri, ma sono nulla. Io preferirei non prenderli e avere lo stesso trattamento fiscale della D".Leonardi sostiene che il campionato sarà falsato nella sua interezza con la sparizione del club veneto, anche a causa delle decisioni interne che gli altri club attueranno nelle scelte di campo: "Se il Vicenza come sembra verrà radiato, tutto il campionato verrà falsato. Non ci saranno retrocessioni sul campo, così tutte le squadre potranno permettersi di fare praticamente di tutto, tra cui pagare in ritardo ed eventualmente subire delle penalizzazioni che non avranno ripercussione sulla classifica. E poi tante squadre, sapendo di non risciare la retrocessione, schiereranno tanti ragazzini che consentiranno di ricevere maggiori contributi economici dalla Lega, a discapito degli altri due gironi, tra cui il nostro". Infine, sul ritorno a Lentini, Leonardi prova a fare una promessa: "Non posso programmare nulla, dobbiamo vivere alla giornata ma cercheremo di finire i lavori al più presto".