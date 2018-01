“È chiaro da tempo che, chi si era assunto l’onere di iscrivere la nuova squadra in serie D, dopo i facili proclami per guadagnare spazio e foto sugli organi di informazione, ha imboccato la strada di una gestione assolutamente antitetica con i principi più elementari, anche sul piano della correttezza, per garantire al club vita serena al presente e poter programmare un futuro migliore. Voglio tralasciare qui gli autentici scempi compiuti in fase di allestimento della squadra, affermo però senza possibilità di essere smentito che la solidità della compagine sociale e l’attendibilità dei suoi programmi si misurano sul compimento di alcuni atti imprescindibili quali avere una sede sociale con conseguente recapito telefonico, assicurare almeno l’essenziale manutenzione agli impianti che il Comune ha messo a disposizione non prevedendo deroghe ai regolamenti d’uso, osservare in tutto e per tutto le norme igienico sanitarie, assumere regolarmente ed in numero congruo il personale necessario a portare avanti le attività sociali, garantire sempre ai calciatori ed allo staff tecnico le migliori condizioni per lo svolgimento della loro attività, mantenere gli impegni, anche se presi oralmente, rispettando le scadenze concordate per i pagamenti, ottemperare prontamente e puntualmente alle prescrizioni della Commissione Prov.le di Vigilanza ed a quelle del Questore contenute nella licenza di PS, gestire al meglio il Settore Giovanile, etc”.“Ed invece, al di là dei sempre più asfittici appelli alla città offrendo in cambio il miraggio di un ‘Celeste’ dove, peraltro, con inspiegabile pervicacia ci si è rifiutati di sottoscrivere autonomo contratto per la fornitura di elettricità, ci si ritrova ad oggi senza aver sentito il dovere di onorare almeno il debito con il qualificato manutentore, Sig. Freni Fano, al quale a tamburo battente era stato commissionato un intervento necessario per ottenere l’agibilità dello Stadio ‘Franco Scoglio’. A questa situazione debitoria se ne cumulano tante altre, alcune risalenti addirittura alla prima fase di ritiro a Rocca di Caprileone. Le condizioni igieniche della foresteria e dell’annesso ‘ristorante’, poi, risultano essere assolutamente precarie con recente invasione di ratti mentre, ad es., sul mezzo adoperato per il rifornimento degli alimenti vengono trasportati gli indumenti da lavoro usati per allenamenti e partite. Al manipolo di lavoratori, poi, è stato promesso un salario da fame, non solo senza le garanzie di legge ma anche senza una semplice copertura assicurativa contro gli infortuni (e qualcuno ne è già rimasto vittima). Circostanza che vede accomunata la cerchia del personale che opera allo stadio in occasione delle gare interne. Stadio che, peraltro, non viene rifornito del gasolio necessario per garantire una doccia calda ad atleti ed arbitri. Per non parlare dello stillicidio sugli accordi economici con i calciatori, a cominciare dalla pantomima sull’art. 108 NOIF (e anche Gomis avrebbe qualcosa da dire al riguardo), passando dalla corresponsione, a scadenze altalenanti, di somme inferiori al concordato, per arrivare ad incredibili diatribe e giravolte su come garantire il vitto e l’alloggio accordati. Ora, pur essendo pacifico che ognuno degli interessati ha, come me, a disposizione tutti gli strumenti di legge per tutelarsi al meglio, penso che non possa sfuggire come quello su descritto sia un quadro quasi identico a quello che ha coinvolto nel recente passato la società che non si è iscritta alla serie D e che, perpetuandosi questo stato di cose, ogni speranza per un futuro migliore per il nostro calcio deve considerarsi dissolta. Ed è per questo che qui invoco l’intervento di tutte le Autorità preposte, segnalando anche che fino a quando si è pagato qualcosa per la quasi totalità si è fatto ricorso al contante, a cominciare sia dalla FIGC che dall’Amministrazione Comunale la quale, pur con qualche perplessità, ha dato il beneplacito alla nascita della nuova società a seguito di una impegnativa lettera di intenti che prevedeva un budget economico sulla base di un esborso garantito di 1.300.000 euro annui c. per un triennio e che, a questo punto, devono sentire il dovere di fare una prima verifica assolutamente propedeutica anche alla ventilata concessione degli stadi che non può avvenire se non con le stringenti previsioni dei regolamenti di settore”.La gara del ‘San Francesco’ ha detto che questo Messina può giocarsela con tutti, ma la società punta a ricreare entusiasmo attorno al progetto tecnico di Giacomo Modica, che piace e diverte. Per questo il presidente Sciotto ha lanciato una campagna in favore dei tifosi più giovani. In occasione della sfida interna con la Cittanovese (in programma domenica 21 gennaio alle ore 14.30) sarà varata una promozione riservata alle famiglie: tutti i ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2004 e le donne avranno accesso gratuito allo stadio se accompagnati da uno spettatore pagante. “Vogliamo fare sentire tutto il calore di questa città ad una squadra che ha avuto la forza di risollevarsi dopo le difficoltà iniziali”, ha dichiarato in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club il presidente Pietro Sciotto. “Il Messina è un patrimonio della città, vogliamo progressivamente abbattere tutti gli ostacoli per favorire un reale coinvolgimento di pubblico alle sorti della prima squadra. Il Messina di Giacomo Modica gioca un calcio offensivo, spregiudicato ed esteticamente entusiasmante: la rimonta operata in classifica ne è fedele testimonianza. Per coronare i nostri obiettivi abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi, di un pubblico che finora è rimasto solo potenziale. Guardiamo avanti con ottimismo: questo Messina non vuole più fermarsi”, conclude il massimo dirigente.