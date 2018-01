virtualmente "eletto" nuovo titolare nella difesa a tre di Bruno Tedino. Da un polacco ad un altro. Non si cambia nazionalità, ma tutto il resto sì. Cionek e Szyminski sono due difensori diversi, con il secondo che fa della duttilità la sua arma migliore. Basti pensare che in questo girone d'andata ha giocato sempre sul centrosinistra, mentre adesso dovrà passare sul lato opposto, a destra. Vedremo quale sarà la resa del giocatore, anche se non è l'unica alternativa in quel ruolo. Oltre al giovane Accardi, infatti, lì può essere adattato anche Struna, con l'eventuale spostamento di Bellusci al centro nel tridente difensivo.di questa prima parte di stagione. Tredici presenze in campionato, per un totale di 1075 minuti giocati: un bottino invidiabile considerando che per lui è il primo anno in Italia e fuori dai confini polacchi. Il suo rendimento è stato ottimo, tanto che Tedino e Lupo non stanno cercando un'alternativa a Cionek sul mercato: c'è già in casa. E pensare che Szyminski è arrivato un po' nella diffidenza generale, al pari dei connazionali Murawski e Dawidowicz, ma si sta rivelando una scommessa vinta dal direttore Fabio Lupo.l'obiettivo è la Serie A. Un traguardo che si potrà tagliare solo con una grande marcia in questo girone di ritorno che inizierà da La Spezia. Serve un gruppo unito ed una difesa imperforabile come è stato nel girone d'andata, la migliore con diciassette gol subiti al pari del Parma. Szyminski dovrà dare un grande contributo per l'obiettivo della causa comune a tinte rosanero.