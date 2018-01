edino ha solo un esterno di ruolo, Haitam Aleesami che giocherà sulla fascia sinistra. Il vero nodo è sulla destra e l'amichevole in famiglia di sabato scorso ha dato delle importanti indicazioni. A contendersi quel posto, infatti, dovrebbero essere Luca Fiordilino e Andrea Accardi. I due giovani palermitani, freschi di rinnovo fino al 2021, sono stati provati in quel ruolo nel consueto 3-5-2, ormai marchio di fabbrica del Palermo di Tedino. Bisogna capire qual è l'idea del tecnico rosanero: il favorito sembra Fiordilino visto che ha già giocato da esterno a cinque, anche se sulla corsia opposta. Accardi, invece, garantirebbe maggiore copertura in fase difensiva ma minore spinta quando c'è da attaccare.

L'infortunio di Andrea Rispoli ha portato una vera e propria emergenza per i rosanero, già in situazione critica da diversi mesi per i problemi fisici di Rolando (che nelle prossime settimane dovrebbe rientrare in gruppo, anche se il condizionale resta d'obbligo per un infortunio che si è rivelato più grave del previsto) e Morganella (atteso in primavera).Non verrà riproposto, invece, l'esperimento Murawski visto contro la Ternana. Il giocatore polacco è un centrocampista e non può giocare sulla fascia. Tedino ha ancora quattro giorni di allenamenti prima di fare la scelta definitiva.