a disposizione di Bruno Tedino. Un numero che, paradossalmente, poteva essere ancor più "gonfio" senza gli addii di Stefan Silva e Thiago Cionek. In ogni caso resta un record per il campionato di Serie B. Fiore, tra l'altro, è il primo belga nella storia del Palermo e rappresenta la quarantaquattresima nazione del club rosanero. Una rosa straniera che, però, si è rivelata nel girone d'andata un po' croce e delizia del Palermo. Si perché se da un lato i non italiani hanno aiutato la squadra di Tedino a raggiungere la vetta della classifica, dall'altro lato si sono rivelati un problema quando ci sono state le varie convocazioni per le Nazionali.Ben il 79,3% praticamente il doppio dell'ultima in graduatoria, l'Empoli, fermo al 38,9%. Basti pensare che contro lo Spezia, un girone fa, il Palermo ha schierato l'intero undici fatto di soli stranieri. Quelli che riescono a tenere alta la bandiera italiana sono pochi: da Rispoli a Bellusci, unici titolari "certi", passando per i tre giovani palermitani La Gumina, Fiordilino e Accardi. Un numero scarno, che però è stato rimpolpato dall'arrivo di Stefano Moreo.con giocatori di ogni nazionalità passati da Palermo negli ultimi quindici anni. Dai talentuosi argenti alle meteore come il rumeno Melinte o il ceco Celustka. Un Palermo internazionale, sia nel suo passato che nel suo presente.