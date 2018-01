PALERMO - L'inizio di una nuova avventura in una piazza prestigiosa. Stefano Moreo è pronto a vestire la maglia del Palermo ed ha già avuto modo di dimostrare le sue qualità nell'amichevole in famiglia di sabato scorso dove ha messo a segno una doppietta: "Palermo lo considero un club da Serie A, la Serie B non è il suo posto - esordisce Moreo nella conferenza stampa di presentazione - Non è pensato due volte ad accettare perché c’è la voglia di tornare in alto. Da qui sono passati giocatori incredibili, venire qui è una grande soddisfazione. Il sogno di ogni ragazzo è giocare in Serie A, qui si può fare. Nel Venezia avevo trovato spazio, giocando con continuità - ammette nella conferenza stampa di presentazione - Non mi aspetto di giocare dall’inizio già da sabato. Ci sarà concorrenza, ma sono venuto qui per migliorarmi e imparare tanto dai compagni che hanno già giocato in campionati maggiori. Mi metto a disposizione della squadra per dare un contributo importante".Partito dalla Serie D con la maglia della Caronnese, per Moreo la tappa di Palermo è giù un piccolo punto d'arrivo: "Palermo lo considero un grande traguardo, ma anche un punto di partenza. Dopo l’anno che ho perso per l’anno che ho avuto ho deciso di rilanciarmi in Lega Pro riprendendo la forma fisica e minuti nelle gambe. Questo mi è servito molto per migliorarmi. Sono tornato in Serie B, la categoria che volevo fare, adesso essere acquistati dal Palermo è una grandissima soddisfazione. Del Palermo ho saputo due giorni prima di partire, è stato tutto molto veloce"."Il direttore mi aveva già avvisato dell’unione del gruppo, tutti sono stati carini con me dal primo giorno - prosegue - Sabato nell’amichevole mi sono integrato subito. Si vede che si gioca molto bene a calcio, facendo i movimenti giusti la palla arrivava sempre. Il paragone con Mandzukic lo fanno i miei compagni per il modo in cui mi esprimo sul campo. Faccio tanto sacrificio sul campo, se c’è da fare una corsa in più la faccio. Il numero nove è sempre stato il mio preferito, da qualche anno provavo a prenderlo ma c’era sempre qualche giocatore più importante che me lo ha portato via. Non do tanta importanza, però".Moreo si sofferma sulla convivenza con Nestorovski: "Le scelte le farà il mister, sarà un piacere giocare al suo fianco o al suo posto. Questo lo sceglierà il mister. Io darò sempre il massimo in allenamento. Io ed il mister non abbiamo parlato molto. Sono sicuro che mi troverò benissimo, c’è tanto da lavorare ed impegnarsi. Tre gol per le occasioni che ho avuto nel girone d’andata sono pochi. Devo migliorare sotto porta, mi impegno troppo e spesso arrivo stanco vicino alla porta. Devo correre meno e meglio"."La partita contro il Palermo è stato uno 0-0 molto tirato e difficile - prosegue -Quasi tutti mi hanno impressionato per la loro stazza fisica. Ci sono giocatori di immensa qualità come Jajalo, Coronado o Struna. Giocare contro loro è molto difficile. Sono una prima punta, ma mi muovo molto per il campo. In passato, però, sono stato un classico esterno nel 4-4-2".Moreo dedica parole al miele nei confronti di Pippo Inzaghi, suo tecnico per un anno e mezzo a Venezia: "Devo molto ad Inzaghi, mi ha lanciato in questo anno e mezzo. Mi ha lasciato parecchio per il suo modo di stare in campo, è una bellissima persona. Chiede sempre di andare sulla palla, spero di metterla in pratica. Fa vedere tanti movimenti, come andare a prendere la palla o scattare sulla linea del fuorigioco. Cose che non conoscevo molto bene. Inzaghi non voleva che partissi. Però poi ho parlato con lui, era contento del mio passaggio in un grande club. Mi ha detto che rimarremo in contatto. Ho parlato con Rinaudo e mi ha parlato brevemente della città, del calcio che si respira qui. Darò il massimo, il mio contributo per conquistare la Serie A".Chiosa finale di Moreo con un pensiero sulle avversarie del campionato: "A Venezia si poteva fare molto di più, fino a qualche mese fa eravamo lì davanti. Poi c’è stato un periodo difficile dove la vittoria non arrivava più. Spero per loro che passino questo momento. Il Palermo è una squadra difficile da affrontare. Delle altre squadre c’è il Frosinone con una grande rosa, anche loro puntano a vincere il campionato. C’è anche l’Empoli che gioca benissimo ed ha due attaccanti che hanno fatto venticinque gol".