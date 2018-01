PALERMO - Due acquisti e non è ancora finita. Il direttore sportivo del Palermo Fabio Lupo è a lavoro per puntellare ancora l'organico rosanero: "Non ci fermiamo - esordisce il ds nella conferenza stampa di presentazione di Moreo - Abbiamo sempre detto che la base della squadra è affidabile come ha dimostrato il campo. Non volevamo stravolgere, stiamo cercando di migliorare l’organico. Se ci sarà la possibilità lo faremo. Se domattina per decreto legge si chiudesse il mercato, però, saremo contenti".

e già sabato abbiamo visto le sue qualità. È un giocatore apprezzatissimo ovunque è stato, per le sue doti e le sue qualità morali. Quest’ultime per me e Tedino sono importanti tanto quanto le qualità tecniche. Siamo sicuri che Moreo sia il giocatore giusto nel momento giusto".Nel mirino di Lupo ci sono Calaiò e Callegari, due trattative ancora in ballo: "Calaiò è una operazione che può avere un senso per italianizzare la rosa. Conosce benissimo il campionato e l’ambiente. Sono idee che prendiamo in considerazione, come tante altre che non conoscete. È un nome che è uscito fuori, può avere una sua logica ma se non dovesse arrivare possiamo andare avanti lo stesso. Callegari non è un giocatore in un ruolo specifico dove necessitiamo, sarebbe più una operazione in prospettiva. Il mercato di gennaio è il mercato delle opportunità, si possono creare intrecci che portano ad una occasione. Siamo nella condizione di poter fare tutto con estrema serenità, con l’intento di migliorare questo organico. Non sarà facile".- prosegue - Valutiamo ciò che il mercato propone. Ci siamo mossi con discreta tempestività e abbiamo davanti quindici giorni utili per colmare qualche lacuna. Se ci riusciremo bene, altrimenti all’interno dell’organico abbiamo già delle soluzioni affidabili. Anche con lo stesso Fiore, Fiordilino o Embalo. Se vogliamo essere precisi in quel ruolo lì faremo qualcosa. Tonev non è nella lista".Non è un giocatore in uscita vista la sua duttilità. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri. In questo momento stiamo bene così, se si creeranno occasioni diverse vedremo. Il discorso di Balogh lo approfondiremo in questi giorni, ma è destinato a rimanere perché una volta recuperata la condizione può tornare utile. Non è un obbligo cedere, valuteremo con l’entourage del giocatore".per avere lui stesso maggiore percezione delle sue qualità. Ha un piede straordinario, valutiamo per manifestare la sua dimensione. È interesse di entrambe le parti il fatto che possa giocare in altre squadre. Non ci sono altre situazioni in uscita, nessuno ha chiesto di andar via. Si sta vivendo una buona stagione, ben aldilà dei risultati. C’è armonia, prima di andar fuori i giocatori ci pensano. Anche lo stesso Cionek non ha battuto i pugni sul tavolo, abbiamo valutato l’offerta con grande serenità e nel rispetto di un giocatore in scadenza che ha fatto una grande prima parte di stagione sia in campo che fuori".