Rosafio e Yeboah illudono gli ospiti, avanti 2-0 dopo appena 8 minuti, sfiorando più volte il colpo del ko. Nella ripresa però il copione si inverte, due svarioni difensivi spianano la strada alla rimonta dei molossi che pareggiano grazie alle reti di Cavallaro e Vitolo, al 52’ ed al 65’.Meo confermato tra i pali così come Bruno a destra, Lia a sinistra vince il ballottaggio con Polito, mentre i centrali sono sempre Cassaro e Manetta. A centrocampo ci sono Cozzolino, Bossa e Lavrendi. Ragosta in avanti viene preferito a Cocuzza, confermati Rosafio e Yeboah.Il gol a freddo taglia le gambe ai padroni di casa, il Messina ne approfitta poco dopo. Cecchi perde l’ennesimo pallone consentendo a Yeboah di andare al limite dell’area, l’ex Roccella carica un siluro che non lascia via di scampo a Gomis: 2-0 dopo appena 8 giri di lancetta. La Nocerina è sulle gambe, l’unico tentativo di reazione dei Molossi è tutta nella punizione dal limite di Albino che finisce di molto alta sopra traversa della porta difesa da Meo, mentre il clima per la squadra di Morgia inizia a farsi pesante. Il Messina ci riprova dalla distanza con Yeboah, Gomis questa volta blocca la conclusione centrale dell’attaccante peloritano. La Nocerina attacca in modo lento e prevedibile, la squadra di Morgia inizia a dare qualche segnale di nervosismo, invece i siciliani ogni volta che attaccano in velocità creano problemi ai rossoneri. Al 23’ ci prova Cozzolino dalla lunga distanza, Gomis si distende e mette in corner. Poco dopo la mezzora il Messina va ancora una volta vicino al terzo gol, Yeboah brucia Manzo e salta pure Gomis calciando verso la porta sguarnita, la sfera viene salvata da un difensore campano e poi Ragosta non riesce a finalizzare così l’azione si perde. Poco dopo si fa vedere la Nocerina, dopo un’azione confusa la sfera arriva a Russo che calcia da ottima posizione senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. Si va negli spogliatoi con il Messina meritatamente avanti per 2-0, frutto di un primo tempo perfetto e dominato per almeno mezz’ora.che si presenta in area davanti a Meo e dimezza lo svantaggio. Il Messina però reagisce poco dopo, azione di Cozzolino sulla destra e traversone per Yeboah che controlla spalle alla porta che serve l’accorrente Rosafio, palla alta. Al 57’ Lia deve dare forfait, al suo posto dentro Iudicelli. La partita adesso è bellissima e non concede un attimo di tregua, la Nocerina attacca a testa bassa, la difesa del Mesisna traballa ma la squadra di Modica non pensa solo a non prenderle, anzi, al 63’ ha l’occasione per il ko con Ragosta che prova un pallonetto da buona posizione, ma Gomis rimane in piedi e blocca. Al 65’ però la difesa peloriana la combina grossa, su un traversone sul secondo palo Iudicelli tenta un inopinato assist di petto per Meo, Vitolo è lì a due passi e ne approfitta mandando il pallone in fondo al sacco. Tutto da rifare per un Messina che sta pagando a caro prezzo le proprie disattenzioni difensive. Chiunque, probabilmente, alla vigilia avrebbe firmato per un pari a Nocera, invece il Messina deve mangiarsi le mani per non essere stato in grado di gestire il doppio vantaggio al cospetto di un avversario in evidente stato confusionale. I giallorossi hanno pagato a carissimo prezzo delle amnesie difensive, ma anche la poca cattiveria in avanti che non ha consentito di siglare il terzo gol.6'pt Rosafio (M), 8' pt Yeboah (M), 7' st Cavallaro (N), 20' st VitoloGomis; Matino, Manzo, Lomasto (33' st Dieme); Vitolo (44' st Di Minico), Cecchi (38' st Vanacore), Giacinti, Accardo; Cavallaro, Russo, Alvino (1' st Bartoccini). In panchina: Mennella, Tammaro, Ferri, Iliano, Mosca, Allenatore: Giuseppe Morgia.Meo; Lia (12' st Iudicelli), Bruno, Manetta, Cassaro; Cozzolino, Bossa (32' st Balsamà), Lavrendi (24'st Migliorini); Rosafio (38' st Mascari), Yeboah, Ragosta (24' st Bettini). In panchina: Rinaldi, Polito, Stranges, Cocuzza. Allenatore: Giacomo ModicaMatteo Centi di ViterboLuca Pantano di Frosinone e Emanuele Musumeci di Ciampino14'pt Ragosta (M), 20 pt Cecchi (N), 21' pt Cassaro (M), 21' pt Vitolo (N), 6' st Meo (M), 15'st Giacinti (N), 27' st Iudicelli (M).