PALERMO - Dopo aver pensato agli innesti, per il Palermo è arrivato il momento di vendere. Le cessioni in programma sono tre: Monachello, Embalo e Cionek. Per il primo non ci sono problemi visto che i rosanero lo spediranno nuovamente all'Atalanta, club detentore del cartellino, che poi penserà a trovare una nuova sistemazione all'attaccante di Palma di Montechiaro, tagliato definitivamente fuori dall'arrivo di Moreo. Diverso, invece, è il discorso relativo agli altri due giocatori. Situazioni su cui sta lavorando il direttore sportivo Fabio Lupo, a Milano già da diversi giorni ma atteso in questo fine settimana a Palermo. Sarà anche l'occasione per parlare coi diretti interessati, soprattutto per quanto riguarda Thiago Cionek.

Il club ferrarese è a caccia di un rinforzo in difesa dopo aver ceduto Oikonomou, tornato al Bologna che lo ha subito girato in prestito al Bari. L'obiettivo di Cionek è quello di approdare al Mondiale con la sua Polonia, motivo per cui l'approdo in Serie A potrebbe consentirgli di giocare in palcoscenici più importanti. Prima di ogni decisione, però, Lupo vuole avere un confronto direttamente con il calciatore. Poi - con ogni probabilità - arriverà il via libera che per il Palermo potrebbe rivelarsi indolore visto che in rosa ha già il suo erede (Szyminski) e a breve potrebbe rientrare a pieno regime anche Rajkovic e Ingegneri.manca soltanto il lasciapassare del Palermo. Nonostante gli inserimenti del Novara e l'interesse del Brescia, tutto procede verso il club allenato da Zeman che stima enormemente l'ala guineana. La formula stabilita è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Anche qui sarà decisivo il parare non solo di Lupo, ma anche del patron Maurizio Zamparini. Il Palermo, infatti, sta cercato ancora un vice-Aleesami e sono diversi i profili valutati negli ultimi giorni. In ogni caso la cessione di Embalo dovrebbe arrivare prima dell'acquisto di un esterno mancino, quello che chiuderebbe definitivamente il mercato del Palermo.