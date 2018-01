PALERMO - Un'ultima idea per l'attacco del Palermo. Tra i tanti giocatori accostati ai rosanero per il reparto offensivo ce n'è uno venuto fuori nelle ultime ore: si tratta di Stefano Moreo, attaccante classe 1993 del Venezia. La punta ha già collezionato venti presenze e messo a segno tre reti in questa stagione coi lagunari, numeri che hanno attirato l'attenzione del Palermo in cerca di un vice Nestorovski. I contatti tra le parti sono già stati avviati, ma Pippo Inzaghi non vorrebbe cedere il suo attaccante titolare, secondo per reti solo a Zigoni.

Il Parma non avrebbe difficoltà a cederlo visto che ha già acquistato un altro attaccante, Alessio Da Cruz. Con quest'ultimo D'Aversa ha a disposizione ben nove attaccanti: inevitabilmente troppi. Ecco che allora l'indiziato a lasciare Parma sembra proprio Calaiò che non si creerebbe problemi ad approdare al Palermo, squadra della sua città, nonostante i trascorsi al Catania che hanno creato non pochi problemi con la tifoseria rosanero. Il direttore sportivo Fabio Lupo ha effettuato un sondaggio con l'entourage del giocatore prima di Capodanno, poi le parti non si sono più aggiornate. La prossima mossa spetta al Palermo visto che Calaiò resta alla finestra.che all'occorrenza può giocare anche da esterno sinistro libera il guineano. Brescia e Pescara le due ipotesi: la prima destinazione gradita al giocatore, la seconda preferita dall'entourage visto che con Zeman Embalo potrebbe sbocciare. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, con il club abruzzese c'è in piedi anche la trattativa per Fabrizio Alastra. Il giovane portiere è in prestito al Prato, ma potrebbe tornare alla base in questa sessione di mercato per poi approdare a Pescara a titolo definitivo.