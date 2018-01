è arrivato pochi minuti fa all’aeroporto di Birgi: “Ho scelto Palermo perché è un grande club con grandi ambizioni – racconta Fiore - Sono felice di essere qui, proverò a dare il massimo per questo club. Voglio ringraziare il presidente Zamparini per questa opportunità. Forza Palermo!”.sono arrivato qui per questo e voglio dare il massimo. Il mio ruolo migliore è da difensore centrale, ma se il tecnico mi chiederà di giocare da esterno non sarà un problema. Il mio giocatore preferito è Chiellini perché gioca con il piede sinistro, un po’ come me”.“Voglio dare il massimo, per poter andare il massimo. Ringrazio tutti per l’accoglienza, il sogno era tornare in Italia. Speriamo di giocare in Serie A l’anno prossimo”.