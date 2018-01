PALERMO - La forza di due esterni al top. Il Palermo in questo girone d'andata ha potuto contare sulla coppia di esterni più forte della Serie B: Andrea Rispoli a destra, Haitam Aleesami a sinistra. Non lo diciamo noi, ma lo dicono i numeri. Il primo ha giocato venti partite (1623 minuti in totale) segnando tre gol e realizzando tre assist; il secondo, invece, ha giocato "solo" undici partite (985 minuti in totale) realizzando due assist. Giocatori incisivi che, insieme, stanno dimostrando di essere temibili. Sì perché Aleesami e Rispoli sono due ottimi esterni non soltanto quando c'è da spingere, ma anche in fase difensiva. L'intesa tra i due giocatori è cresciuta (e sta crescendo) partita dopo partita, sfruttando anche gli infortuni di Morganella e Rolando che hanno portato Tedino a delle scelte obbligate. Gli infortuni, tra l'altro, hanno colpito anche Aleesami che ha saltato ben nove partite, dalla Pro Vercelli fino alla Cremonese.Adesso, però, tutto cambia nel mese di gennaio. Da una parte Aleesami e Rispoli sono la forza del Palermo, ma dall'altro lato Tedino vuole interrompere questa vera e propria emergenza. Alle loro spalle, infatti, non ci sono veri e propri esterni di ruolo e l'unico che può adattarsi nel migliore dei modi al ruolo (Embalo) sembra destinato alla cessione. Il mercato servirà per portare un nuovo esterno a Palermo, ma l'identikit è ancora tutto da definire. Destro o sinistro? Italiano o straniero? Senza dubbio il direttore Fabio Lupo sta vagliando qualsiasi ipotesi. Dalle più note (vedi per esempio Fiamozzi, anche se resta una pista fredda) a quelle meno note, con il mercato polacco ancora sotto la lente di ingrandimento.La sensazione, però, sembra che il Palermo non comprerà un "terzo incomodo". I titolari sono Aleesami e Rispoli e difficilmente arriverà un giocatore in concorrenza coi primi due, anche perché hanno dimostrato - e con ampio merito - di meritare il loro posto da titolare. Ecco che allora l'idea più semplice porterebbe a Carmine Setola, esterno sinistro classe 1999 già di proprietà del club rosanero. Setola è attualmente in prestito al Cesena, ma in bianconero non ha giocato un minuto. Ipotesi low cost che completerebbe la batteria del Palermo.