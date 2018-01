Quando siamo partiti il 12 luglio sinceramente c'erano tante difficoltà - ha dichiarato Tedino al sito ufficiale della società -, molti ragazzi non credevano in un pronto riscatto e molta gente pensava di andare a far calcio da un'altra parte e in effetti dopo una desolante retrocessione ci può anche stare che manchino gli stimoli per ripartire per fare un campionato importante.

Voto fino ad ora? Credo che non debba essere io a dover dare dei voti perchè se lo do alto passo per essere presuntuoso mentre se è basso non è giusto nei confronti di tanti. Il voto va dato a tutti dallo staff tecnico, passando per quello medico, fino ai magazzinieri. Il voto ovviamente lo meritano i giocatori che scendono in campo ed è migliorabile. Posso dare un otto a tutto il Palermo calcio".

ma in special modo per la capolista che dovrà recuperare le forze per il girone di ritorno per fronteggiare l'attacco delle avversarie alla promozione: "Qualcuno durante la sosta dovrà recuperare- ammette Tedino - altri invece stanno bene e quindi meritano più spazio. Queste sono le regole del gioco. Il campionato dall'

ottavo fino al dodicesimo posto presenta squadre forti. Per fortuna o per sfortuna le neopromosse Parma, Venezia e Cremonese hanno dirigenze che investono nel calcio da diverso tempo e quindi sono destinate a fare bene. Poi ci sono Empoli. Frosinone e Bari con il Palermo che sono costruite per vincere".

conservare la salute e all'orizzonte spero ci sia una città che sia pronta a fare un campionato importante di soddisfazioni ad alti livelli".

, alla prima esperienza in un campionato di serie B dopo una lunghissima carriera fra selezioni giovanili e Lega Pro, era avvolta la scorsa estate da scetticismo e diffidenza da parte della piazza di Palermo ma dopo sei mesi Bruno Tedino è riuscito a far ricredere anche i più ostinati detrattori portando la formazione rosanero in testa al campionato cadetto conquistando il titolo di campione d'inverno. Il tecnico 53enne fa dunque un bilancio della sua stagione fin qui passata sulla panchina dei siciliani non nascondendo la sua soddisfazione per il lavoro fatto: "da parte di tutti i giocatori - prosegue l'allenatore - perchè se non c'è questa non si va da nessuna parte. La soddisfazione maggiore è proprio quella di aver creato un gruppo coeso che ha grande voglia che ovviamente deve migliorare ancora in qualche cosa.Tedino non ha fatica ad elencarne uno per ciascuna categoria: "Mi piace molto la compattezza di questo gruppo nato dalle macerie che si vede in ogni allenamento e anche quando si condividono momenti come i pasti mentre si può migliorare la superficialità in campo quando la squadra si compiace quando è avanti mentre ha dimostrato la propria forza e di far bene nelle difficoltà come accaduto col Brescia e col Parma quando ci mancavano degli uomini importanti o a Bari e Avellino quando addirittura eravamo in inferiorità numerica. Ha fatto cose pregevoli questo gruppo ma deve migliorare sulla superficialità, i ragazzi hanno grande autostima che però arriva solo con i risultati e quindi bisogna lavorare bene durante la settimana".: "Ho visto poco la mia famiglia e questo per me ha un suo peso perchè dopo il vizio del lavoro ho il vizio della mia famiglia a cui sono devoto e che mi da la forza di andare avanti. Palermo non la scopro certo io, qui ho costruito fino ad ora ottimi rapporti interpersonali e di questo sono molto contento. Per il 2018 il mio augurio è quello di