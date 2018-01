che si ripete con regolare cadenza ad ogni finestra di mercato il suo nome viene inserito puntualmente nella lista dei giocatori in partenze. Fra Carlos Embalo, esterno offensivo classe '94, ed il Palermo questo tira e molla ha compiuto ormai quasi quattro anni (all'epoca del suo arrivo in Sicilia dai portoghesi del Chavez i rosanero si trovavano proprio in B e avrebbero centrato la promozione in A con Beppe Iachini in panchina, ndr) con Embalo che si mise in evidenza solo con la formazione Primavera (7 gol in 15 presenze) senza però essere mai scendere in campo con la prima squadra. L'anno dopo arriva dunque il primo prestito sempre in cadetteria nelle fila del Carpi dove il guineano non va oltre tre presenze nel girone d'andata e quindi sceglie il Lecce il Lega Pro per giocare con maggior continuità.non si incrociano nemmeno l'estate successiva, con la dirigenza rosanero che decide di dirottare il suo calciatore stavolta in Lombardia precisamente al Brescia con un tecnico siciliano ex Trapani come Roberto Boscaglia che coglie le potenzialità del giovane originario di Bissau per lanciarlo gradualmente nella formazione titolare delle rondinelle. Ed Embalo ripaga la fiducia del proprio allenatore (5 gol e 11 assist in 40 presenze) in quella che fino ad ora resta la miglior stagione in Italia di Embalo che l'anno successivo finalmente si candida ad una chiamata in serie A dalla società rosanero.il calciatore africano nel suo ritorno in Sicilia nonostante lo sforzo economico dei rosanero per strapparlo alla concorrenza di club europei (vedi l'Anderlecht, ndr). E' infatti la stagione dei continui e repentini cambi in panchina (Ballardini, De Zerbi, Lopez e Bortoluzzi) con ovvie ripercussioni sui carichi di lavoro e sui moduli utilizzati di domenica in domenica che portano il Palermo in fondo alla classifica senza che Embalo possa esprimere con continuità il proprio bagaglio tecnico messo in mostra l'anno prima in B. Se a questo si aggiungono poi una serie di infortuni muscolari che tengono il ragazzo lontano dal campo per diverso tempo si ha il quadro completo di un'annata da dimenticare al pari del club di viale del Fante.con Embalo che viene confermato nella rosa a disposizione di Tedino nonostante le costanti voci di mercato che anche nella passata finestra estiva, con il suo agente Beppe Accardi pronto ad accettare eventuali offerte da altre società di B, lo avrebbero voluto in prestito lontano dall'isola. L'esterno affronta con positività la sua ennesima avventura in rosa, stavolta con la convinzione di viverla da protagonista, anche se il bilancio del girone d'andata comunque dominato dalla formazione siciliana non vede spiccare Embalo. Un gol e un assist sono un magro bottino che, e siamo ai giorni attuali, portano nuovamente l'esterno a vedersi inserito nella lista dei cedibili con il Pescara e ancora il Brescia sulle sue tracce. L'ennesimo trasferimento in una storia d'amore fra il calciatore e la piazza (a Palermo lo scorso 21 dicembre è nato anche il suo primogenito Kevin, ndr) che è dunque destinata ancora a non sbocciare. Chissà che il futuro non riservi un finale più roseo per entrambi.