In ingresso restano caldi i nomi del giovane Setola, acquistato in estate dai rosa per poi girarlo al Cesena, mentre si raffredda quella per Liviero. Previsto infine nei prossimi giorni un incontro fra Lupo e gli agenti del terzino destro Fiamozzi del Bari ma di proprietà del Genoa per portare il 24enne in Sicilia.

E' questa la strategia del Palermo e del suo ds Fabio Lupo che in questi primi giorni di calciomercato ha già aperto diversi tavoli sia per sfoltire la rosa da alcuni elementi che non rientrano a pieno nel progetto tecnico dell'allenatore Bruno Tedino che per portare in rosanero giocatori invece di cui l'ex mister del Pordenone necessità in determinate zone del campo come ad esempio la fascia sinistra. E il primo nome sulla lista dei partenti per i siciliani, come già raccontato in queste prime sonnecchianti giornate di mercato, è quello dell'esterno guineano Carlos Embalo che a breve dovrebbe chiudere la sua seconda parentesi in rosanero per accasarsi in un altro club sempre della serie B.ha già militato, o il Pescara di Zeman sono sulle tracce del calciatore con gli abbruzzesi che al momento offrono l'opzione di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto portandosi in una posizione di vantaggio rispetto ai lombardi che comunque possono contare sulla volontà del 23enne di tornare in una piazza che conosce. Le prossime ore in tal senso saranno decisive per stabilire il futuro dell'esterno offensivo. Sembra essere naufragato invece proprio nelle ultime 24 ore la possibilità di vedere in Sicilia il 29enne attaccante del Perugia Samuel Di Carmine.nelle battute iniziali di mercato, non solo dei rosanero ma anche di Carpi e Parma, dopo le parole del presidente degli umbri Massimiliano Santopadre che ha valutato il cartellino del proprio calciatore, meritevole di offerte superiori ai tre milioni di euro, sembra infatti definitivamente tramontato con il club di viale del Fante non disposto a spendere una cifra di questo tipo per quello che diverrebbe un valido ricambio per Nestorovski. Se si pensa poi che il reparto offensivo dei rosa oltre al macedone può contare anche su La Gumina, un Monachello in ripresa ed il rientrante Balogh allora anche il nome di Andrea Cocco del Pescara non giustificherebbe una spesa da parte della società rosanero a meno che non si tratti di un vero e proprio affare.