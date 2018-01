Non è certo una priorità visto che Tedino può contare sia su un bomber di ragazza come Nestorovski che su giocatori di affidabilità come Trajkovski (ritornato nell'ultimo mese quello di inizio stagione), La Gumina (anche se non trova con facilità la via del gol) e Monachello. Quest'ultimo, però, potrebbe lasciare il club rosanero nelle prossime settimane. Il gol contro la Salernitana ha sicuramente dato morale all'attaccante di Palma di Montechiaro, ma prima di quel giorno era stato designato per lasciare i rosa. Il cartellino è ancora di proprietà dell'Atalanta, bisognerà capire qual è l'intenzione del Palermo: tenerlo come attaccante di scorta (come fatto in questi sei mesi) o scegliere un'altra prima punta?Monachello ha mercato in Serie B dove ci sono Ascoli e Pro Vercelli in prima fila. La squadra marchigiana, però, sta sondando diverse piste (tra i nomi accostati alla squadra di Cosmi anche Ganz e Denis) ecco che allora la Pro Vercelli potrebbe approfittare in caso di via libera dal Palermo.La punta del Perugia è un chiaro obiettivo del Palermo dalla scorsa estate, quando i rosa sondarono più volte il terreno per capire la fattibilità della trattativa. Il Perugia non ha chiuso definitivamente alla cessione, ma è stato chiaro sul prezzo: per meno di tre milioni (due parte fissa più uno di bonus) il giocatore non si muove dall'Umbria. Non c'è solo il Palermo su Di Carmine, ma anche il Parma. I ducali, come la scorsa estate, stanno tenendo aperte varie trattative per diversi attaccanti, tra i quali anche l'obiettivo dei rosanero. Tra gli altri bomber accostati al Palermo in questi giorni, sembra difficile l'ipotesi Galabinov visto che il giocatore scenderebbe in Serie B solo per fare il titolare e non la riserva. Tutta da vedere, invece, l'idea Cocco: il giocatore non è mai stato impiegato da Zeman e a Pescara ha giocato solo due partite con la formazione primavera (segnando, tra l'altro, al Palermo di Scurto).